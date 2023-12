Business as unusual – an Bergen und Seen

Die Pletzer Resorts in Österreich und Bayern bringen Menschen in Bewegung und das Business zum Laufen. Move & Relax heißt die Philosophie der vier Resorts, die Meetings, Incentives, Events und Teambuildings mit viel frischer Energie beflügeln.

Mehr Leistung durch Bewegung

Längst haben Unternehmen erkannt, dass Businessevents in ruhigen Naturlandschaften die Konzentration und Kreativität steigern. Dazu kommt, dass man sich inmitten von Wiesen, Wäldern und Bergen oder an einem idyllischen See auch hervorragend bewegen kann. So wie in den Pletzer Resorts. Hier stecken Meetings, Konferenzen und Seminare voll inspirierender Anreize, um Arbeit, Wohlbefinden und Gesundheit zu verbinden. Die innovative Move & Relax Philosophie der Resorts begleitet MICE Veranstaltungen mit einem ausgewogenen Wechselspiel von Bewegung und Regeneration.

Aktive Pausen zur Mobilisierung und Aktivierung für einen klaren Kopf, angeleitet durch professionelle Coaches, sind ebenso Teil des Tagesablaufs wie sportliche Aktivitäten in der Natur, die einen gestärkt in den Seminarraum zurückkehren lassen. In den Move Areas der Pletzer Resorts trainieren Gäste in der Gruppe oder alleine ihre Muskeln und Ausdauer, um sich kraftvoll den Challenges des Berufslebens zu stellen. Hochwertige und wirksame Relax Angebote bringen den notwendigen Ausgleich zum aktiven Lifestyle.

Bei einem vielfältigen Angebot aus Sport- und Wohlfühl-Massagen, Beauty-Treatments, Bädern und Packungen entspannen die Seminarteilnehmer und lassen den Alltag los. Die Energy Küche der Pletzer Resorts unterstützt die Business-Veranstaltungen kulinarisch mit nährstoffreichen und hochwertigen Köstlichkeiten.

Als Familienunternehmen sind die Pletzer Resorts tief im Alpenraum verwurzelt. Alle Resorts sind in puncto Ausstattung, Design, Komfort und Nachhaltigkeit auf dem neuesten Stand. Ob kleine oder große Gruppen, Einzelgespräch oder hochkarätige Konferenz: Maßgeschneiderte Pakete vereinen hervorragende Unterbringung, Essen aus frischen, saisonalen und regionalen Zutaten, die einzigartige Move & Relax Philosophie und flexibel nutzbare sowie bestens ausgestattete Räumlichkeiten für Veranstaltungen unterschiedlichster Art.

Das Seepark Wörthersee Resort in Kärnten

Das Seepark Wörthersee Resort ist das Pletzer Resort am Wasser. Im exklusiven Ambiente in zentraler und dennoch ruhiger Lage direkt an der Lendlagune zwischen dem Wörthersee und der Stadt Klagenfurt gilt es als Top Destination für MICE Veranstaltungen. Fünf Seminarräume für bis zu 200 Personen stehen ebenso zur Verfügung wie 142 Zimmer und eine 3.000 m2 große Parklandschaft, um die Natur in das Veranstaltungsprogramm mit einzubeziehen und Momente der Entspannung zu genießen.

Das Hohe Salve Sportresort in Tirol

Das sportliche Hotel mitten in den Kitzbüheler Alpen hat alles, was es für Denksport, kreative Höhenflüge und sportliche Challenges braucht. Die Bergbahn Hopfgarten befindet sich direkt vor der Haustür. Ebenso wie abwechslungsreiche Möglichkeiten für Ausflüge in die Berge. Wanderungen und Biketouren im Sommer oder Skiabfahrten und Schneeschuh-Touren im Winter bilden den idealen Ausgleich nach einem Seminartag. Das Hohe Salve Sportresort verfügt über fünf Räume für 12 bis 300 Personen, jeder mit Klimaanlage und Tageslicht ausgestattet.

Das Walchsee Aktivresort in Tirol

Das Hotel in Balance: Alpin-Design trifft im Das Walchsee Aktivresort auf modernste Standards und kreiert ein unvergleichliches Wohlfühlerlebnis. Das majestätische Bergpanorama am Fuße des Kaisergebirges und am glasklaren Walchsee bieten Inspiration und Ruhe zugleich. Ab Mai 2024 lockt die neue Dependance Lakeside. Neben 22 Suiten ab 50 Quadratmeter und zwei großzügigen Seminarräumen wird es ein Seerestaurant mit ausgefeilter Kulinarik, eine Seebar und einen großzügigen Loungebereich geben. In insgesamt vier Seminarräumen in Stammhaus und See-Dependance finden bis zu 150 Personen Platz.

Das Bayrischzell Familotel Oberbayern

Das Hotel mit Familienpower: Im Das Bayrischzell Familotel Oberbayern gelingt die moderne Symbiose von Business und Family in der traumhaften Kulisse der Alpenregion Tegernsee Schliersee. Das Bayrischzell Familotel Oberbayern ist Deutschlands erstes Lifestyle-Hotel, in dem Seminare, Tagungen oder Lerncamps in Begleitung der ganzen Familie möglich sind. Damit Work-Life-Balance kein leeres Schlagwort bleibt. Hier warten drei Seminarräume mit Klimaanlage und Tageslicht für bis zu 140 Personen.

Bild Das Hohe Salve Sportresort Fotocredits/Bildquelle: Simon Hausberger

Quelle mk salzburg