Der magische Kaiserherbst steht vor der Tür

Die Natur des Kaisergebirges in Tirol zeigt sich im Herbst von ihrer goldenen Seite. Der „Wilde Kaiser“ strahlt in einer bunten Farbenpracht. Jetzt ist die beste Zeit, outdoor unterwegs zu sein. Die Bergluft ist herrlich klar, die Sonne mild und die Landschaft besonders schön. Wandern, Golfen, Biken, Krafttanken, Action und Spaß für die ganze Familie. Mittendrin in dieser einmaligen Natur- und Berglandschaft liegt das Hotel DAS KAISERBLICK****Superior. Ganz ohne Hektik und Verpflichtungen lockt das familiengeführte Hotel 365 Tage im Jahr mit einem abwechslungsreichen Angebot.

Frische Bergluft und viel Herbstsonne wecken die Lebensgeister

Wanderer, die vom DAS KAISERBLICK****Superior in die Berge aufbrechen sind begeistert: Gemütliche Familienwanderungen auf den Grasbergen stehen ebenso zur Wahl wie unvergessliche alpine Gipfeltouren. Der Wanderservice überzeugt: Geführte Wanderungen, der Wanderrucksack im Zimmer, Wanderstock-Verleih und attraktive Wanderpauschalen gehören im DAS KAISERBLICK****Superior mit dazu. Die Mountainbiker sind auf unzähligen Trails und Panoramarouten in ihrem Element. Fahrräder können im Hotel kostenlos ausgeliehen werden, E-Bikes stehen gegen eine Gebühr zur Verfügung. Zudem ist der Golfplatz Wilder Kaiser ganz nah. Dieser gilt als einer der schönsten Plätze in ganz Tirol. Weitere elf traumhafte Golfplätze sind von Ellmau schnell erreichbar. DAS KAISERBLICK****Superior gewährt seinen Gästen am 27-Loch-Platz Wilder Kaiser 30 Prozent Greenfee Ermäßigung, am 18-Loch-Platz Kössen Kaiserwinkl 25 Prozent und am 18-Loch-Platz Westendorf 20 Prozent Ermäßigung. Golfer sind mit den hoteleigenen Golfcars unterwegs (gegen eine Gebühr). Täglich bringt das Aktivprogramm des Hotel DAS KAISERBLICK****Superior Schwung ins Leben. Aktive powern sich bei den geführten Wanderungen, Biketouren oder im Fitnessstudio aus.

Wellness Pur

Wer das Naturjuwel Wilder Kaiser erkundet, der kann sich anschließend auf kaiserliche Entspannung freuen. Das Vier-Sterne-Superior Hotel DAS KAISERBLICK ist eine exklusive Wellness- und Spa-Adresse inmitten der Aktivregion. Auf 1.900m2 dreht sich alles ums Saunieren, Ruhen und Wohlbefinden. Der Outdoor Whirlpool auf dem Dach der Süd Relax Area sowie der Indoor Whirlpool sorgen für erholsame Auszeiten. Der Sky Pool bietet einen fantastischen Blick auf den Wilden Kaiser. Der Indoorpool und ein ganzjährig beheizter Outdoorpool garantieren entspannten Wellnessgenuss. Dazu kommen 11 Saunen und Dampfbäder mit täglich geführten Saunaaufgüssen und traumhafte Ruheräume für eine gemütliche Erholung. In dem eleganten Kaiser-Spa dreht sich alles um Schönheit und Wohlbefinden.

1.000 Weine und erlesene Gourmetgerichte

Die Gastgeberfamilie Künig und ihr Team sind auch ein Garant für feinste Kulinarik. Gourmets und Weinliebhaber haben DAS KAISERBLICK****Superior auf ihre Wunschliste gesetzt. Die Genießerkulinarik ist ein Highlight. Das mehrgängige Abendmenü mit á-la-carte-Auswahl lässt keine Wünsche offen. Begleitet werden die Köstlichkeiten von erlesenen Weinen aus der bestens bestückten Vinothek. Chef Armin erfüllt alle vinophilen Vorlieben, seien es nationale Weinklassiker, handwerklich gefertigte Winzerchampagner oder Kultweine aus dem Napa Valley. Im hauseigenen Genussmarkt trifft man auf köstliche und heimische Spezialitäten. Speck, Kaminwurzen, Käse, Marmeladen, Edelbrände und Liköre eignen sich ideal dazu, von Feinschmeckern mit nach Hause genommen zu werden.

Stylish, geräumig, hell und hochmodern – das sind alle Zimmer und Suiten. Jeder Raum schafft mit stilvollem Interieur eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Panoramastudios halten ihr Versprechen und bieten einen atemberaubenden Blick auf den Wilden Kaiser. DAS KAISERBLICK****Superior garantiert Wellness und Genuss für Körper, Geist und Seele. Ein Kraftplatz von der ersten Minute an.

Hike & Bike (bis 04.11.23)

Leistungen: 4 Nächte inkl. Kaiserblick-Genießerkulinarik (ganztägig), 2 Tage Qualität E-Bike, Wanderrucksack und Wanderstöcke, Routen & Tourenkarte, 1.900 m2 Wellnessbereich, Infinity Sky Pool, einzigartige Poollandschaft, Wellnesstasche – Preis p. P.: ab 792 Euro

Wanderpauschale (bis 04.11.23)

Leistungen: 4 Nächte inkl. Kaiserblick-Genießerkulinarik (ganztägig), 3 Tage Seilbahnwanderpass für die Bergwelt Wilder Kaiser-Brixental, 1.900 m2 Wellnessbereich, Infinity Sky Pool, einzigartige Poollandschaft, Wellnesstasche, kostenloser Tiefgaragenplatz – Preis p. P.: ab 761 Euro

Bild/ Fotograf Daniel Zangerl Hotel Kaiserblick Künig GmbH &Co KG

Quelle mk Salzburg