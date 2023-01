Axel Springer hy startet Web3 und Metaverse Business Unit

Beratungsunternehmen von Axel Springer setzt trotz aktueller Krisenstimmung in der Wirtschaft auf Web3 und Metaverse

Die Axel Springer hy GmbH hat eine eigene Web3 und Metaverse Business Unit gelauncht. Die beiden Co-CEOs Christoph Keese und Sebastian Herzog sind überzeugt, dass die Art und Weise, wie Wirtschaft in fünf bis zehn Jahren betrieben wird, vor einem großen Umbruch steht. Trotz der Insolvenzen von BlockFi und FTX, Kursstürzen von Bitcoin und Co, ist der Hype um NFTs, Metaverse, Blockchain, Web3, DAO und smart contracts in den Chefetagen der Großkonzerne angekommen.

Frontrunner wie Starbucks bauen ihr Loyalty-System auf der Blockchain, Nike wurde mit der Akquisition von RTFKT zur NFT-Superpower, Walmart nutzt Blockchain, um ihre Lieferkette zu verwalten, die BMW Group experimentiert mit dem “Vehicle Digital Passport” und stellte jüngst die immersive Zukunft des Automobils mit “DEE” auf der Technikmesse CES in Las Vegas vor.

Gleichzeitig haben viele etablierte Unternehmen mit Ukraine-Krieg, Inflation und Rezession gerade ganz andere Sorgen. Die hy Business Unit “Web3 and Metaverse” unterstützt diese Unternehmen beim Navigieren durch den Web3-Dschungel. Die Formate reichen von Executive-Workshops, über High Potential Netzwerken bis hin zu Strategie- und Umsetzungsprojekten. Zudem hilft hy reifen Web3-Unternehmen, Partnerschaften mit traditionellen Firmen einzugehen, um so die eigenen Lösungen zu skalieren.

Axel Springer hy ist eine Strategieberatung mit über 60 Mitarbeitenden, die für ambitioniertes Wachstum und wirksame Veränderungen in den Bereichen Strategie, Innovation und Digitale Transformation steht. In den vergangenen sechs Jahren hat hy mehr als 150 Unternehmen dabei unterstützt, Wachstumsfelder zu finden und neue Wachstumsmodelle erfolgreich zu etablieren. Das Unternehmen gehört zu rund 55 Prozent der Axel Springer SE, zu knapp 40 Prozent dem hy-Team und zu fünf Prozent der Berlin42 GmbH.

Sebastian Herzog, hy Co-CEO: „Wir glauben daran, dass die Art und Weise, wie Wirtschaft betrieben wird, vor einem großen Umbruch in den nächsten Jahren steht. Die derzeitigen Plattform Geschäftsmodelle werden in Zukunft durch eine Token-Ökonomie ersetzt. Immersive Erfahrungen im Metaverse verändern die Art und Weise, wie wir kommunizieren, einkaufen und arbeiten, und bringen so die reale und die virtuelle Welt immer näher zusammen. Was ist Hype und was ist Substanz – zwischen Schlagzeilen und Buzzwords ist es wichtig, den Überblick zu behalten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.”

Christoph Keese, hy Co-CEO: „Axel Springer war schon immer ein Treiber für Innovation und Wegbereiter neuer Technologien und Geschäftsmodelle. Die disruptiven Web3 Technologien werden die Wirtschaft grundlegend verändern. Es ist daher essentiell, dass Deutschland und Europa nicht erneut anderen das Feld überlassen, sondern Vorreiter sind. Mit unserer neu geschaffenen Business Unit können wir einen Teil dazu beitragen.”

Quelle Bild und Text: hy – the Axel Springer Consulting Group