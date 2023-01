IoT Venture kooperiert mit E-Mobility Unternehmen Dance

Abonnieren statt kaufen: So lautet das Konzept des Berliner Start-ups Dance. Um die Fahrräder im Falle eines Diebstahls zu schützen, kooperiert das junge Unternehmen ab sofort mit der IoT Venture GmbH und greift künftig auf deren Expertise im Bereich „Connected Bike“ zurück. Ein Ausbau der Partnerschaft ist bereits in Planung.

Seit 2021 bietet die Dance GmbH Fahrrad-Abos in Deutschland und mittlerweile ebenso in den Nachbarländern Österreich und Frankreich an. Die Anmietung des in Deutschland entwickelten „Dance One“-E-Bikes beinhaltet einen Rund-Um-Service, der unter anderem Reparaturen sowie die Bereitstellung eines neuen Bikes im Diebstahlfall enthält. Primäres Ziel des Unternehmens ist es, mit ihrem Abo-Service zu einer nachhaltigeren Umwelt beizutragen und Städte lebenswerter zu gestalten.

Mit seiner Handelsmarke IT‘S MY BIKE hat sich die IoT Venture GmbH unter anderem auf den digitalen Diebstahlschutz von E-Bikes spezialisiert. Die smarte Technologie von IT‘S MY BIKE ermöglicht im Diebstahlfall die Ortung und Wiederbeschaffung von E-Bikes. Dank der neuen Kooperation zwischen Dance und IoT Venture werden Anfang dieses Jahres erstmalig einige Tausend Dance E-Bikes mit GPS-Trackern von IT‘S MY BIKE ausgestattet.

„Wir bei Dance wollen eine globale Bewegung für sicherere, menschenfreundlichere Städte schaffen, indem wir flexible, komfortable und umweltfreundliche Mobilitätslösungen anbieten. Wir prüfen fortlaufend potenzielle Partnerschaften mit innovativen Playern im Mobilitätssektor, um unseren Mitgliedern ein State-of-the-Art-Mobility-Erlebnis bieten zu können. IoT Venture GmbH sind Pioniere im Bereich Connected Bike und dank unserer Zusammenarbeit können wir die Sicherheit und Konnektivität unserer Dance Bikes deutlich ausbauen“, so Christian Springub, Co-Founder und Chief Product Officer von Dance.

Das perfekte Bike für jeden

Dance befindet sich zudem bereits in der Pilotierungsphase für ein weiteres Pedelec-Modell. Dazu ist ein Ausbau der Zusammenarbeit mit IoT Venture geplant, mit Fokus auf Data Signatures. „Mit unserer smarten Technologie bieten wir Einblicke in Daten, die Dance bei ihrem Ziel unterstützen, lebenswertere Städte zu schaffen. Wir sind von der Energie des gesamten Teams von Dance begeistert und freuen uns darauf, gemeinsam loszulegen“, so Mario Schmitz, Head of Business Development bei der IoT Venture GmbH.

IoT Venture kooperiert mit E-Mobility Unternehmen Dance

Bild Pressefoto: Dance GmbH

Quelle IoT Venture GmbH