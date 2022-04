Next Level der “069, Leben, Life, Hayat” Kampagne erreicht: Rapper Haftbefehl macht seinem Ruf alle Ehre und schafft es abermals, innerhalb eines Tages seinen zweiten NFT-Drop „Babo“ auszuverkaufen. Damit hebt er die in Berlin gegründete NFT-Musik-Plattform twelve x twelve auf die nächste Stufe. Haftbefehl legt mit seiner NFT-Kampagne und der Kooperation mit der NFT-Musik-Plattform twelve x twelve einen Meilenstein in der Musikgeschichte und beweist, wie man das Musikbusiness erfolgreich ins Web3 bringt. Fans können sich beim Babo-Drop über exklusiven Content, wie einem hochwertigen Hoodie und einem exklusivem Ticket zum Haftbefehl-Metaverse-Event freuen. Außerdem werden die InhaberInnen des Babo-NFTs beim ersten Airdrop des ersten Comics aus der Hafti-1999-Comicreihe von Hip-Hop-Artist Calentura mit dabei sein.

Statements zum “Babo”-Drop:

„Wir sind sprachlos und freuen uns sehr, dass auch der Babo-Drop so ein großer Erfolg war! Das wäre ohne das Engagement jedes einzelnen Teammitglieds nicht möglich gewesen. Nun arbeiten wir mit Hochdruck am Metaverse-Konzert von Haftbefehl, sodass wir den Fans ein weiteres unvergessliches Ereignis bescheren können. Wir können bereits jetzt sagen: Die Zusammenarbeit mit Azzlacks war ein voller Erfolg!“ so Jan Denecke, Co-Founder und CEO twelve x twelve.

Haftbefehl-Manager Aydin Kaya ergänzt: „Auch beim Babo-Drop konnten wir mit twelve x twelve das bestmöglichste Ergebnis erzielen. Der Ausverkauf des zweiten Drops zeigt uns, dass wir auf den richtigen Partner gesetzt haben. Azzlacks nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Web3-Evolution des Musikbusiness mit ein.“

Rap-Ikone Haftbefehl sagt: „Ich bin überwältigt von dem Erfolg meiner NFTs! Mir hat es gezeigt, dass wir die richtige Intuition hatten, und mit twelve x twelve den richtigen Partner, um das Projekt zu starten und meinen Fans etwas Einzigartiges und Exklusives zu geben. Der nächste Meilenstein wird das Konzert im Metaverse sein. Hier bin ich schon auf die Reaktion meiner Fans gespannt.“

Haftbehl – wie alles anfing: Nach den beiden ersten Drops „Chabo“ und „Babo“, können sich die Fans nun auf weitere Highlights freuen – jetzt wird es arty! Mit insgesamt fünf Drops hat der langjährige Haftbefehl-Begleiter, Hip-Hop-Artist Carlos Garcia aka Calentura, eine exklusive Comic-Reihe zur legendären Songreihe „1999” von Haftbefehl aufbereitet. Wer alle fünf Comics gesammelt hat, bekommt zusätzlich eine Überraschung.

Der erste Airdrop, und damit das erste Comic, wird ab dem 8. Mai für alle BesitzerInnen des Babo-NFTs verfügbar sein. Die darauf folgenden Comics werden als eigenständige NFTs auf dem twelve-x-twelve-Marktplatz verfügbar sein. Seit Beginn der Haftbefehl-NFT-Kampagne hat sich im eigenen Channel auf dem Community-Tool Discord bereits eine große Fangemeinde gebildet, die mittlerweile knapp 1000 Mitglieder zählt.

Philipp Köhn, Co-Founder und CXO dazu: “Wir sind begeistert von dem Engagement, die unsere Community auf Discord zeigt. Eine schnell wachsende Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und jedem Drop aufs Neue entgegen fiebert – so etwas ist wirklich selten und wir sind stolz, dass wir mit twelve x twelve diesen Community-Gedanken auf- und ausbauen konnten!”

Foto: Copyright: Ondo

Quelle Twelvebytwelve GmbH