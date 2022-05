Wir heizen dem Grill ein für die leckersten BBQ Rezepte der Saison von GREENFORCE.

Juhuuu! Wir starten mit Sonnenschein und warmen Temperaturen endlich in den Frühling. Die Bäume blühen, die Vögel zwitschern, die Abende werden länger. Es wird also höchste Zeit für die ersten Grillpartys.Zu diesem feierlichen Anlass hat GREENFORCE super leckere, vegane Grill-Inspirationen zusammengestellt, die wir ganz einfach alleine, mit Freund:innen oder der Familie geniessen können.

Hier sind unsere Rezeptideen und Inspirationen für die nächste Grillparty

Gefülltes Hack-Baguette

Lass Deiner Kreativität freien Lauf. Für Abende bei Freunden, als Snack für gemütliche Zusammenkünfte oder schneller Lunch: Das Hack-Baguette ist fix zubereitet und schmeckt wirklich jedem.

Du brauchst: # Easy To Mix Hack# Baguette / Ciabatta # Veganer Streukäse# 1 Zwiebel# Tomatenmark# Italienische Kräuter, Pfeffer und Salz

Zubereitung: # Hack nach Anleitung mixen, kühlen und in einer Pfanne braten.# Die Zwiebel schälen, würfeln und in die Pfanne geben.

# Etwas Öl sowie Tomatenmark dazugeben und alles zusammen braten.

# Mit Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern würzen.

# Baguette längs aufschneiden und das Innere eindrücken. Die Hackmasse in die Höhle geben und mit Käse bestreuen.

# Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad (Ober- und Unterhitze) backen, bis der Käse geschmolzen ist.

Vegane Cevapcici-Spiesse

Grillspieße aller Art kommen auf Parties immer gut an. Und das beste: Die Spieße kann man sich auch ganz bequem im Stehen und ohne Besteck schmecken lassen. Schaschlik Spieße sind in vielen östlichen Ländern ein traditionelles Fleischgericht.Die GREENFORCE Kreation ist vegan und so lecker – an Geschmack hat es deshalb ganz sicher nur gewonnen.

Du brauchst: # Easy To Mix Cevapcici# Gemüse nach Wahl (z.B. Zwiebel, Paprika, Tomate, Zucchini)

Zubereitung: # Gemüse nach Wahl sowie vegane Cevapcici abwechselnd auf den Spieß stecken und grillen, bis die Spiesse schön knusprig sind. # Für einen noch besseren Genuss mit etwas Olivenöl und Kräutern bepinseln.

Grosse Grill-Platte

Solltest Du mal viele Freund*innen oder die Familie zum Grillen einladen, eignet sich eine große Grillplatte immer sehr gut. Da kommt jeder auf den Geschmack.

Du brauchst: # Auswahl an Easy To Mix-Produkten wie Frikadellen, Cevapcici, Köttbullar oder Burger# Vegane Cevapcici-Spiesse (Rezept siehe oben)

Zubereitung: # Easy To Mix Produkte mit etwas weniger Wasser anmischen, als auf der Packungsbeilage angegeben. # Die Masse vor dem Grillen etwas länger im Kühlschrank lassen, für den extra knusprigen Biss. # Den Rost gut einfetten oder eine Unterlage verwenden, damit nichts kleben bleibt. # Dazu einen bunten Salat oder z.B. gefülltes Hack-Baguette (Rezept siehe oben) servieren.

Für ein perfekt gegrilltes Pflanzenfleisch, teilt GREENFORCE gleich noch ein paar wertvolle Tipps:

# Zum grillen eignen sich nicht nur die Easy To Mix Produkte, sondern auch die Frische-Produkte aus dem Supermarkt-Kühlregal.# Die Masse der Easy To Mix Produkte einfach etwas länger im Kühlschrank lassen, damit die Konsistenz noch fester wird. # Das Fleisch vor dem Grillen unbedingt einfetten, damit es nicht kleben bleibt. Bei einem älteren Rost einfach eine Grillunterlage verwenden.

Dann kann das erste BBQ ja kommen!

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR