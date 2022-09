Baby Boom! Mit everdrop wird der Haushalt nachhaltig babytauglich. 

BABY BOOM! SO WIRD DER HAUSHALT NACHHALTIG BABYTAUGLICH

Pandemie und Lockdowns haben dazu geführt, dass wir mehr Zeit denn je in den eigenen vier Wänden verbracht haben. Ein schöner Nebeneffekt: Es wurden überdurchschnittlich viele Babys geboren. 2021 war das geburtenreichste Jahr seit 1997. Mit einem Kind kommen wundervolle Momente, aber auch ganz neue Herausforderungen im Alltag und Haushalt auf die Eltern zu. Zeit, das eigene Zuhause nachhaltig babytauglich zu machen. Mit diesen everdrop Produkten gelingt das das ganz leicht.

Babys haben besondere Bedürfnisse, auf die sich frischgebackene Eltern erstmal einstellen müssen. Zum Beispiel die sensible und empfindliche Kinderhaut. Kinder haben eine viel dünnere Haut als Erwachsene und ihnen fehlt der Säureschutzmantel. Es muss also besonders darauf geachtet werden, was die Kinderhaut berührt. Dazu gehört auch die richtige Wahl des Waschpulvers, das so wenig Allergiepotential wie möglich bergen sollte. Das everdrop PURE Waschmittel eignet sich perfekt. Es wurde von Hebammen getestet und von Dermatest als “sehr gut” hautverträglich eingestuft.

Das everdrop PURE Waschmittel im Überblick:

● dermatologisch getestet (“sehr gut”)



● speziell entwickelt für empfindliche/sensible Haut



● keine Enzyme, Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe



● von Hebammen getestet und von 96 % der Befragten empfohlen



Ein anderes Thema ist die Reinigung der Kinderflaschen, die mit der FSC-zertifizierten Flaschenbürste von everdrop besonders einfach gelingt. Mit der Bürste werden auch die schwierigsten Winkel und Ecken erreicht und so können Ablagerungen, sowie Keime und Bakterien aus der Flasche geputzt werden.



Die everdrop Flaschenbürste:

● aus FSC-zertifiziertem Buchenholz



● Borsten aus pflanzlichen Fasern



● nachhaltig und mit Liebe in Deutschland hergestellt



Ganz allgemein ist es besonders wichtig, dass man als Elternteil seine Hände immer sauber hält und wäscht. Diese Art von Hygiene ist die sicherste und einfachste Methode, um zu verhindern, dass sich Krankheiten ausbreiten oder sich der Säugling mit einer Infektion ansteckt. Denn das Immunsystem von Neugeborenen muss sich erst noch entwickeln. Da häufiges Händewaschen die Hände oft austrocknet, sollte eine Handseife verwendet werden, die die natürliche Hautschutzbarriere stärkt und die Hände nicht nur reinigt, sondern auch pflegt.



Das everdrop Handwash im Überblick:



● dermatologisch getestet (“sehr gut”)



● feuchtigkeitsspendend, rückfettend, hautpflegend



● sanft zur Haut: reinigt mild ohne auszutrocknen

