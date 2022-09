Mit den schnellen und einfachen Gerichten von Every.

Der Sommerurlaub ist vorbei und der Alltag hat unser wieder fest im Griff. Da bleibt oft wenig Zeit für eine bewusste und ausgewogene Ernährung. Mit Every. kommen gesunde, rein pflanzliche Gerichte jetzt direkt in unser (Home) Office.

Every. ist unkompliziert, natürlich und einfach köstlich. Die veganen Produkte sind in nur 10 Minuten in der Pfanne oder dem Backofen zubereitet und bringen eine frische und farbenfrohe Vielfalt auf unseren Esstisch. Möglich machen es die erntefrischen Zutaten, die schockgefroren und nachhaltig verpackt werden, um den Geschmack und die Nährstoffe optimal zu erhalten. Ob Bowl, Oven-baked Bowl, Suppen, Porridge, Raw Cakes oder Shots – mit den Gerichten von Every. fühlen wir uns den ganzen Tag über leicht und energiegeladen.

Every. Gesundes Essen für jeden Tag.

Every. Key Facts

# Erntefrische Zutaten als optimale Nahrung für den Körper

# Vegane und natürliche Inhaltsstoffe ohne Konservierung oder Zusätze

# Höchste Qualität und bestes Geschmackserlebnis auf Restaurant-Niveau durch innovative, ausgewogene Rezepte entwickelt mit Ernährungsexpert:innen

# Optimale Frische durch Schockfrostung der Zutaten auf -40 °C direkt nach der Ernte

# Ressourcenschonend und CO2-neutral

# Nachhaltig, denn die Verpackung der Every, Gerichte ist zu 100 % recyclebar und aus erneuerbaren Materialien. Der Karton und die Faltschachteln sind für den Altpapier- Müll geeignet und die Isoliermatte ist kompostierbar.

# Lieferung innerhalb von 36 Stunden in 6 Europäische Länder (Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg und Dänemark)

# Schnell und ohne Vorbereitung zubereitet in nur 10 Minuten

Frische, gesunde und schnelle Küche für eine ausgewogene Ernährung.

So einfach geht Every.

# Online unter every-foods.com eine Box mit den Lieblingsprodukten zusammenstellen

# Flexible Lieferung wählen dank direkter Auswahl von Lieferdatum und Zeitfenster (die Produkte werden gefroren geliefert)

# Schnelle Zubereitung in nur 10 Minuten, ganz einfach in der Pfanne, Mikrowelle oder dem Ofen (Ovenbaked Bowls).

Easy. Healthy. Every.

Die Every. Produkte sind Online unter every-foods.com erhältlich. Sie kosten je nach Kategorie ab 5,49 €.

Quelle Sonja Berger – Public Relations