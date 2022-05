Coinpanion und Bankhaus von der Heydt gehen Partnerschaft im Kryptohandel ein

Coinpanion, das Krypto-Startup für den einfachen Einstieg in die Welt der Kryptoinvestments, und das Bankhaus von der Heydt, eines von Deutschlands ältesten Bankhäusern, gehen eine operative Partnerschaft ein. Pünktlich zum heute verkündeten Deutschland-Launch von Coinpanion übernimmt das 1754 gegründete Münchner Bankhaus in der Kooperation die Rolle des Custodian, der die Euro- und Kryptoeinlagen der Anleger verwahrt und die Auszahlungen an die Kunden von Coinpanion sicherstellt.

Zudem agiert von der Heydt im Rahmen des Kryptowährungshandels als Finanzkommissionär. Das Bankhaus von der Heydt ist eine von Europas führenden Banken im Privatbesitz, deren Servicespektrum traditionelles und digitales Asset Banking, Verbriefungen und Fondsdienstleistungen umfasst.

Alexander Valtingojer, CEO von Coinpanion, sagt über die Kooperation:

„Die Kooperation zwischen Coinpanion und einem der ältesten Bankhäuser Deutschlands ist ein starkes und sehr wichtiges Signal an die gesamte Finanzindustrie. Das Bankhaus von der Heydt hat als eine der ersten Banken in Deutschland den Kryptowährungshandel und damit verbundene Verwahrdienstleistungen angeboten. Es ist eine große Ehre mit einem derart renommierten und gleichzeitig höchst innovativen Unternehmen eine Partnerschaft einzugehen.“

Das Münchner Bankhaus von der Heydt legt bereits seit 2019 einen besonderen Fokus auf den Einsatz von neuen Technologien, insbesondere der Blockchain-Technologie, und versteht sich als Partnerbank für institutionelle Kunden sowie FinTechs. Seinen Partnern ermöglicht das Bankhaus von der Heydt unter anderem den Handel mit Kryptowährungen sowie deren Verwahrung.

Sebastian Hailer Vice President beim Bankhaus von der Heydt sagt über die Partnerschaft:

„Wir sehen, dass digitale Vermögenswerte eine größere Bedeutung erlangen. Hierbei erschweren regulatorische Anforderungen und eine hohe Komplexität oftmals den Markteintritt. Als innovative Privatbank stehen wir unseren FinTechs und institutionellen Kunden als erfahrener Partner zur Seite um Komplexität herauszunehmen und einen erfolgreichen Markteintritt zu gestalten. Die Partnerschaft mit Coinpanion hat für uns einen großen Stellenwert, da wir von dem innovativen Ansatz überzeugt sind und in dem Geschäftsmodell einen Nachhaltigen Marktwert sehen.“

Coinpanion will einfachen Einstieg in Kryptowährungen ermöglichen

Das FinTech Coinpanion wurde 2019 in Wien gegründet und will mit seiner Plattform jedem, auch ohne fundiertes Wissen, einen einfachen Einstieg in die komplexe Welt der Kryptowährungen ermöglichen. Dafür stellt das Unternehmen seinen Kund*innen eine Bandbreite an unterschiedlichen Krypto-Portfolios aus verschiedenen Kategorien und Risikoklassen zur Verfügung. Die Kund*innen von Coinpanion werden dabei bei der gesamten Abwicklung begleitet: vom einfachen Markteinstieg, der laufenden Optimierung der Krypto-Investitionen bis hin zum automatisierten Steuerbericht.

Die Nutzer*innen können bei Coinpanion aus unterschiedlichen smarten Portfolios wählen, die sich um innovative Technologien wie NFTs, das Metaverse und Kryptowährungen drehen. Coinpanion setzt dabei auf ein Rundum-Sorglos-Paket, das zu den bereitgestellten Portfolios auch automatisierte Sparpläne sowie kostenlose Steuerberichte zur Verfügung stellt. Der Einstieg soll laut der Firma keine fünf Minuten in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle skyrocketX