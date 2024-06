Drink it like Centara

Außergewöhnliche Bars in Asien: Von Schokoladebuffet bis 20er-Jahre Flair

Nach einem Tag voller Sightseeing, der Erforschung neuer Kulturen und tausenden Schritten folgt meist der Gang in die Hotelbar unweit des eigenen Zimmers. Ein Ort, an dem Reisende aus der ganzen Welt zusammenkommen und bei einem kühlen Getränk Geschichten austauschen. Thailands führendes Hospitality-Unternehmen Centara Hotels & Resorts ist sich dieses Kultstatus bewusst. Mit einer Sammlung einladender Konzepte, abgestimmt auf den jeweiligen Ort, verwandelt der Gastgeber den einfachen Drink auf dem Hocker in ein innovatives Barerlebnis. www.centarahotelsresorts.com

Gincredible Koh Samui

Auf Koh Samui macht sich der Name The Gin Run alle Ehre – denn bei der umfangreichen Auswahl an Wacholdervariationen auf Thailands zweitgrößter Insel müssen Gäste einen regelrechten Longdrink-Sprint hinlegen. Ganze 51 Gins aus der ganzen Welt füllen die Karte der Bar im Centara Reserve Samui. Marken von Portofino aus Italien über Komasa aus Japan bis zum deutschen Windspiel. Mithilfe selbstgefertigter Essenzen und aromatischer Pflänzchen zaubern die Spirituosen-Experten des Fünf-Sterne-Resorts vor Ort noch 35 weitere Geschmacksrichtungen – serviert klassisch mit Tonic oder als kreativer Cocktail. Die eingesetzte Gewürze wie Pandan, Chili und Zitronengras entstammen größtenteils der Ernte aus dem hoteleigenen Bio-Kräutergarten. Aufgestockt wird die Palette durch Lavendel- und Rosennuancen aus den Wäldern und Bergen der nördlichen Provinz Chiang Rai auf dem Festland.

Mix in die Zukunft

Von Impressionen des thailändischen Lichterfestivals mit wechselnden Farben im Aufzugbereich geht es im Centara Grand Hotel Osaka mit dem Lift in die Zukunft – so fühlt sich ein Besuch der Automata Bar im 32. Stock des Hotels in Japans Millionenmetropole zumindest an. Polierte Chromoberflächen und grelle Neonbeleuchtung erinnern an einen Science-Fiction-Film. Ihre Drinks mixen sich Zeitreisende bequem an der benutzerfreundlichen Selbstbedienungsbar. Wem der Blick auf die Skyline der Großstadt durch das Panoramafenster nicht ausreicht, der kann sich diese mithilfe natürlicher Extrakte zusätzlich auf den Schaum seines frisch gezapften Getränks drucken – ganz unkompliziert vom Handy.

Schokolade, Skyline, Südfrankreich

Im sanften Schein des roten Bogens des Centara Grand at Central World kosten sich Chocolatiers und Cognac-Liebhaber in der 57. Etage durch eine Auswahl von Remy Martin und Cacao Barry. Denn das COCOA XO auf der Dachterrasse im Herzen Bangkoks steht ganz im Zeichen von edlen Kakaospezialitäten und Weinbrand aus dem Südwesten Frankreichs. An der wechselnd rot oder blau beleuchteten Bar im Außenbereich mischen sich der Blick auf Thailands Hauptstadt, die Beats des DJs im Ohr und die kühlen Drinks in der Hand zu einem besonderen Abend. Süße Verführungen warten hingegen in der begehbaren Schokoladengrotte, inklusive Signature-Kreationen des hoteleigenen Maître Chocolatier.

Blauer Himmel bis in den Abend

Von der roten Glut des Stadtzentrums Bangkok zu den zarten Blautönen von Ladprao – die moderne Blue Sky Bar eröffnet Gästen eine neue Perspektive auf die Millionenmetropole. Denn im Gegensatz zu den meisten Rooftop Bars erleuchten die marinefarbenen Downlights im 24. Stock des Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok nicht das Herz, sondern den Norden der Hauptstadt Thailands. In bequemen Lounge-Möbeln nippen Nachtschwärmer auf der Holzterrasse an klassischen Sundownern aus dem Land des Lächelns, wie dem Chili Banana Flip oder einem Chalongito.

Ein Elefant vergisst nie

Passend zur Geschichte des Hauses, werden die Gäste der Elephant Bar in Hua Hin in die 1920er Jahre entführt. Eine lange Holzbar, Deckenventilatoren und die Klänge des hauseigenen Jazz-Trios versetzten Besucher stilistisch in die Anfänge des Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin zurück. Bereits seit über einem Jahrhundert begrüßt das ehemalige Railway Hotel Urlauber am Golf von Thailand. Besonders Wishkey-Kenner werden bei der umfassenden Auswahl an Single Malts des Lokals fündig. Doch auch Klassiker wie G&T oder Mai Tai schmücken die Karte. Seinen Namen verdankt die Bar der über 100 Jahre alten Elefantenstatue im 13 Hektar großen Garten.

Bild

Im „The Gin Run“ (rechts) des Centara Reserve Samui kommt ein Funke Zauber mit ins Glas: Der Drink „Magic Gin“ (links), wechselt seine Farbe von blau zu lila. Grund ist die Reaktion des „Butterfly Pea Tea“ mit Zitronensäure und Tonic Water.

© Centara Hotels & Resorts

