PS Days 2024

Das Tuning-Event des Sommers für die ganze Familie

Mit Highspeed geht es auf das Tuning-Event des Sommers zu! Von Freitag, dem 5. Juli bis Sonntag, dem 7. Juli, wird das Messegelände in Hannover wieder zum Hotspot für Motorenfans, Tuning- und Detailing-Verliebte. Auf mehr als 100.000 qm Fläche lassen ein spektakuläres Showprogramm, mehr als 600 liebevoll und aufregend getunte Privatfahrzeuge aus ganz Europa und eine ganze Halle voller spannender Tuningprodukte die Herzen von Auto-und Motorenfans höherschlagen.

„Die dritte Auflage der PS Days wird ein besonderes Sommererlebnis für die ganze Familie. Mit dem Mix aus Messe und Showprogramm bieten wir alles für große und kleine Tuningbegeisterte und freuen uns schon auf den Moment, wenn die Community bei uns auf dem Messegelände zusammenkommt“, sagt Projektleiter Guido Mack von der Deutschen Messe. „Wir wollen die Besucherinnen und Besucher neben den beliebten Programmpunkten aus dem Vorjahr mit neuen Highlights überraschen. Schon allein mit der spektakulären AvD DRIFT Championship wird uns das gelingen.“

Wettkampfeeling pur bei der AvD DRIFT Championship

Die PS Days sind Schauplatz der Deutschen Driftmeisterschaft. Auf der rund 140 Meter langen Drift Area treten 40 Teams mit jeweils zwei Fahrern gegeneinander an und stellen ihr Können unter Beweis. Die Besucherinnen und Besucher der PS Days können bei so genannten „Taxifahrten“ mitfahren und das Drift-Erlebnis selbst hautnah erleben. Maximaler Erlebnisfaktor garantiert.

FIRE & SMOKE Show von Welt-Driftstar „Baggsy“

Fahrzeuge mit mehr als 1000 PS, hohe Geschwindigkeiten und jede Menge Reifenqualm! Der Motorsport-Star Steve „Baggsy“ Biagioni aus Essex, UK, hat als Profi-Drifter schon bei Drift-Demonstrationen auf der ganzen Welt spektakuläre Fahrten hingelegt. Nun zeigt er seine unglaublichen Fähigkeiten zum zweiten Mal im Showprogramm der PS Days.

Das Finale der Hot Wheels Legends Tour

Viele kennen sie noch aus dem Kinderzimmer. Die kleinen Modellautos von Mattel sind perfekte Nachbildungen ihrer großen Originale und jährlich kommen weitere ausgefallene Modelle hinzu. Den Traum vom eigenen selbst gebauten Auto als Miniversion können sich Jahr für Jahr die Finalisten der Hot Wheels Legends Tour Germany erfüllen. Gemeinsam mit AUTO BILD sucht Hot Wheels nach den kreativsten selbst gebauten Autos in Deutschlands Garagen und schickt den Sieger zu den Finals in die USA. Bei den PS Days können die Finalisten nicht nur im Original bestaunt werden, sondern auch live in Aktion auf der Showstrecke erlebet werden. Die Siegerehrung findet am Messe-Sonntag um 14:00 Uhr in der Halle 27 auf Stand E78 statt.

E-Track Adventure – Das Erlebnis für Abenteuerlustige

Beim E-Track Adventure werden schon die jüngsten Besucher:innen der PS Days selbst zum Fahrer. Der Parcours im Freigelände macht auf zwei Flächen die Welt der Elektromobilität erlebbar. Auf 2.000 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher ab 7 Jahren auf Elektro-Midi-Quads, Elektro-Mini-Quads und Nine-Bot-Elektrokarts Gas geben. Für 3- bis 7-Jährige steht eine kleinere Fläche mit Elektro-Mini-Quads zur Verfügung.

Großes Gewinnspiel bei DriveYourClassicCar

Ein weiteres Highlight ist das Gewinnspiel von DriveYourClassicCar. Teilnehmer:innen können fantastische Preise gewinnen: Unter anderem ein Auto-Kinderbett im Wert 2990,- € und VW Bulli Kettcar im Wert von 999,- €. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es unter: https://driveyourclassiccar.com/product/driveyourclassiccar-gewinnspiel-verlosung/. Die Verlosung findet am 7. Juli 2024 um 14:00 Uhr live auf den PS Days und auf YouTube statt.

Echtes Praxiswissen beim Live-Tuning

In der Demo-Werkstatt von Timo’s Tuning Schmiede gibt es Praxiswissen aus erster Hand und in Aktion. Hier können die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem lernen, wie man professionell foliert. Dreimal täglich kommentiert von Profi-Tuner Timo Asbeck.

Die PS Days 2024 bieten geballte Tuning Faszination für die gesamte Familie. Von Live-Tuning vor Ort, dem Finale der Hot Wheels Legends Tour und der Fire & Smoke Show von Drift-Weltstar Baggsy bis hin zu über 600 veredelten Fahrzeugen in der Community Garage und im Elite Circle. Tickets gibt es im online Vorverkauf ab 15€, das Familienticket kostet 40€.

Bild Bei den „Probefahrten“ der Hot Wheels Legends Tour zeigen sich die Finalisten auf der Showstrecke. / Bild: Deutsche Messe

Quelle Deutsche Messe AG