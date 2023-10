BayBG beteiligt sich an Kloster Kitchen

Die BayBG investiert 1 Mio. Euro Wachstumskapital in die Curameo AG aus Reichenschwand, die mit Ingwer Shots unter dem Markennamen Kloster Kitchen zu den führenden Anbietern in diesem neuen Getränkesegment zählt.

Alte Klosterrezepturen bilden die Grundlagen für die geschmacksintensiven Ingwer Shots, die Kloster Kitchen seit 2016 in Bio-Qualität produziert. Supermärkte und Bioläden zählen ebenso zu den Abnehmern der Getränke wie Kantinen und Fluglinien. Die Curameo AG vertreibt ihre Produkte zudem über den eigenen Onlineshop sowie digitale Marktplätze. Seit der Gründung wurden 52 Mio. Shot-Portionen verkauft, der Umsatz der Curameo AG hat sich in den Anfangsjahren nahezu jährlich verdoppelt. Die BayBG beteiligt sich nun mit einer Mio. Euro an dem fränkischen Unternehmen.

“Die Wachstumsperspektiven der Curameo AG sind vielversprechend, das Marktvolumen der “Healthy Shots” steigt seit Jahren. Ingwer Shots erfreuen sich großer Beliebtheit, die Nachfrage ist gegeben”, erklärt Ruth Diringer, Investment Managerin bei der BayBG. “Zudem bietet der geplante Ausbau der Vertriebswege erhebliche Chancen, vor allem das Direct to Consumer-Geschäft der Kloster Kitchen Produkte birgt großes Potenzial.”

Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 von Mario Fürst gegründet, weitere Gesellschafter sind die INTRO-Gruppe rund um Hans Rudolf Wöhrl. Curameo hat im Jahr 2022 rund 5 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet.

„Bei Kloster Kitchen treffen wertvolles Wissen von damals, ein gesunder Lifestyle, diversifizierte Vertriebswege, Innovationen und starkes Wachstumspotential zusammen. Mit dem Investment der BayBG werden wir unsere Omnichannel-Strategie weiter ausbauen“, erklärt Gründer Mario Fürst.

Bild BayBG RuthDiringer InvestmentManagerin c BayBG

Quelle BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH