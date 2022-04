Die BMW Group beteiligt sich am Schweizer Unternehmen Bcomp, das nachhaltige Leichtbaulösungen produziert. Partnerschaftliche Zusammenarbeit im Motorsport wird intensiviert, gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeit für Serienfahrzeuge beginnt

Die BMW Group erweitert ihr Engagement auf dem Gebiet der nachhaltig, ressourcenschonend und aus natürlichen Materialien hergestellten Fahrzeug-Bauteile. Über seinen Venture Fonds BMW i Ventures investiert der Premium-Automobilhersteller jetzt in das Schweizer Cleantech-Unternehmen Bcomp, den führenden Hersteller von High-Performance-Verbundwerkstoffen aus Naturfasern.

Gleichzeitig wird die Partnerschaft im Bereich des Motorsports ausgebaut. Bcomp wird offizieller BMW M Motorsport Partner beim Einsatz des neuen BMW M4 GT4. Darüber hinaus bilden die BMW Group Forschung und Bcomp eine Entwicklungskollaboration mit dem Ziel, einen höheren Anteil an nachwachsenden Rohstoffen für die Produktion von Komponenten in zukünftigen Fahrzeugmodellen zu nutzen.

Die innovativen Verstärkungslösungen der Firma Bcomp kamen bei BMW M Motorsport erstmals 2019 in der Formula E zum Einsatz. Mit einer Kühlwelle aus Flachs war der BMW iFE.20 der erste BMW-Rennwagen mit Teilen aus nachwachsenden Pflanzenfasern. Weiterhin konnten die von Bcomp entwickelten und aus Naturfaser-Verbundstoffen bestehenden Verstärkungslösungen powerRibs™ und ampliTex™ bereits bei den in der DTM eingesetzten Tourenwagen von BMW M Motorsport ausgewählte Komponenten aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) ersetzen.

Diese Entwicklung unterstreicht die wichtige Rolle von BMW M Motorsport als Technologielabor für die BMW Group, die jetzt mit der Zusammenarbeit am BMW M4 GT4 fortgesetzt wird. Auf der Basis der im Rennsport gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen werden die neuen Materialtechnologien auch in BMW M Automobilen sowie in BMW M Performance Parts eingesetzt. „Nachhaltigkeit im Produkt gewinnt auch im Motorsport zunehmend an Bedeutung. Wir freuen uns daher, mit Bcomp als offiziellem BMW M Motorsport Partner für die Ausstattung des BMW M4 GT4 zusammenzuarbeiten“, sagt Franciscus van Meel, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW M GmbH.

Inspiriert von Blattadern sorgt die von Bcomp entwickelte Verstärkungslösung powerRibs™ für maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht, indem sie eine 3D-Struktur auf einer Seite eines dünnwandigen Schalenelements erzeugt. Dies ermöglicht die Verwendung von weniger Basismaterial und eine Verringerung von Gewicht, Kosten und Verbrauchsmaterialien in der Produktion.

Die ampliTex™ Verstärkungen fügen eine sichtbare Schicht aus Flachsfasern hinzu, die das herkömmliche Deckmaterial CO2-neutral ersetzen. Durch die Kombination beider Materialien können bis zu 70 Prozent des in Innenverkleidungen eingesetzten Kunststoffs eingespart werden, bei gleichzeitiger Verringerung der CO2-Emissionen um bis zu 60 Prozent. Auf diese Weise entstehen nachhaltigere Fahrzeugkomponenten, deren Bruchverhalten gleichzeitig die Sicherheit gegenüber herkömmlichen Verbundwerkstoffen erhöht. Weiterhin finden die Naturfaser-Verbundwerkstoffe Anwendung im klassischen Motorsportzubehör, beispielsweise im Produktprogramm der BMW M Performance Parts.

Die Entwicklungskollaboration zwischen der BMW Group Forschungsabteilung und Bcomp arbeitet außerdem am Einsatz neuer nachhaltiger Materiallösungen in künftigen Serienfahrzeugmodellen. Die Erforschung innovativer Materialien ist ein wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie der BMW Group, die bis 2030 eine Reduzierung der CO2-Emissionen über den Lebenszyklus ihrer Fahrzeuge um mehr als 40 Prozent gegenüber 2019 anstrebt.

Die Verwendung nachwachsender Rohstoffe und Naturfasern wie Hanf, Kenaf oder Flachs minimiert den Materialeinsatz und reduziert das Gewicht um bis zu 50 Prozent gegenüber herkömmlichen Materialien. Dadurch tragen sie zu einem sinkenden Energieverbrauch der entsprechenden Fahrzeuge bei. Zudem gehen die Naturmaterialien mit einem negativen Wert in die CO2-Berechnung ein, da die verwendeten Pflanzen in ihrer Wachstumsphase CO2 aufnehmen und Sauerstoff abgeben können.

Aktuell sind Naturfasern vor allem für den Einsatz in Sicht- und Verkleidungsbauteilen im Interieur geeignet. „Um CO2-Emissionen für die gesamte Fahrzeugflotte zu reduzieren, hat die BMW Group nicht nur die Nutzungsphase im Blick, sondern achtet bereits bei der Herstellung auf energiesparende Prozesse. Eine innovative Materialauswahl und -zusammenstellung ist dabei ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Klimaneutralität“, erklärt Florian Preuß, BMW Group Bereichsleiter Entwicklung Gesamtfahrzeug.

Die BMW Group investiert bereits seit mehreren Jahren in die Forschung und Entwicklung im Bereich der nachwachsenden Materialien, um die Erfüllung der Klimaziele erreichen zu können und neue Maßstäbe für nachhaltige Premiumqualität zu setzen. Auf dem Weg zu einer ganzheitlich nachhaltigen Produktentwicklung, verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen und der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft arbeitet die BMW Group zielgerichtet mit Start-ups und erfahrenen Materiallieferanten an zukunftsweisenden Werkstoffen.

Bildquelle © Bcomp/ © Stéphane Schmutz / STEMUTZ.COM

Quelle PIABO PR GmbH