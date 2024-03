Sie lieben die Berge? Nach einem erlebnisreichen Aufstieg die orangerote Sonne aufgehen sehen, über blühende Almwiesen wandern, im Grünen tief durchatmen, Adrenalin pur auf der Downhillstrecke mit dem Bike spüren, hier ein Murmeltier erblicken, da einen Adler in der Luft beobachten.

Das SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort steht inmitten der Bergnatur von Paznaun-Ischgl. Genau dort, wo das Bergerlebnis an der Tür beginnt. Das Aktivprogramm des lässigen, dynamischen Hauses bringt auf den Punkt, was den Bergsommer unvergessen macht. Am 14. Juni 2024 nimmt die Bergbahn direkt neben dem SeeMOUNT den Sommerbetrieb auf – weil kleine „Aufstiegshilfen“ in aussichtsreiche Höhen das Wanderer- und Biker-Leben erleichtern.

Wer aus den Bergen rund um See-Kappl-Ischgl-Galtür zurückkommt, der hat sich eine Wellness-Auszeit verdient. Im Rooftop des SeeMOUNT strecken die aktiven Naturentdecker genussvoll alle viere von sich. Saunieren, schwimmen, ruhen, relaxen und auf die Berge hinausblinzeln. Durch das warme Wasser des Infinity-Outdoorpools gleiten oder im HotSeeTub – dem heißen Außen-Whirlpool – versinken. Sollte sich der Muskelkater melden, dann hilft eine entspannende Sportmassage mit Arnika-Massagemilch. Dem Glücklichen schlägt keine Stunde, daher ist die Pool-Area bis 22 Uhr geöffnet. Die SpaMOUNT-Night setzt sogar noch einen obendrauf und lädt bis 23 Uhr in die Wasser- und Saunawelt ein. Wer mit Kindern wellnessen möchte, der fühlt sich in der Familien-Textilsauna mit Family Relax Room pudelwohl.

Kochen, das kann das SeeMOUNT. Den ganzen Tag gibt es Köstlichkeiten: Vom reichhaltigen Frühstück über den frischen SeeMOUNT Light Lunch und süße Verführungen am Nachmittag bis zur bodenlosen Kaffee- und Teetasse und zu alkoholfreien Drinks4free bis 17 Uhr.

Abends wird ein köstliches 5-Gänge-Menü serviert. Im Rahmen der Genusspension plus erleben Feinschmecker exklusives Fine Dining. Im stilvollen Ambiente bringen Spitzenköche Köstlichkeiten aus hochwertigen regionalen und saisonalen Zutaten auf die Teller, die Gaumen und Auge erfreuen. Für gemütliche Stunden im schicken Ambiente kommen Genießer in die ErlebBAR: Ein Cappuccino an der frischen Bergluft, ein Tee im Schaukelsessel, bei einem Glas Whiskey in der Couch versinken, … Das macht den Urlaubstag flexibel und kulinarisch höchsterfreulich.

Derart rundum verwöhnt, macht es Spaß, die Schönheiten des Tiroler Paznauntals zu erkunden. Und davon gibt es wahrlich genug. Mehr als 80 Routen führen Wanderer und Bergsteiger vom Hotel hinaus auf Wiesen und Almen, in Wälder und auf Berggipfel. Direkt am Resort starten die Touren in allen Schwierigkeitsgraden zu idyllischen Bergseen, zu urigen Berghütten und auf panoramareiche Touren. Die Silvretta-Gebirgskette lässt sich perfekt mit dem Bike erkunden. Fragt man die Kenner nach guten Tipps, dann sind sicher die beliebten Kurzwanderungen dabei, die ohne große Anstrengung große Momente bieten. Zu den Klassikern zählt zweifelsohne der Paznauner Höhenweg. Ein ganz besonderes Highlight für den Geschmackssinn ist der Kulinarische Jakobsweg – wandern mit der Extraportion Genuss. Familien profitieren von vielen kinderfreundlichen Routen, die für die Jüngsten spielend zu bewältigen und vollgepackt mit Abenteuern sind.

Wer sich dem Sommer Erlebnisprogramm des SeeMOUNT anschließt, der macht seinen Bergurlaub unvergesslich. Rucksäcke, Teleskopstöcke, Wanderkarten können im Hotel ausgeliehen werden. Ebenso neuwertige Mountainbikes, E-Bikes und Fullys (im Sportshop nebenan und gegen Gebühr). Das eigene Fahrrad steht sicher im abschließbaren Bikeraum.

14=12 Wild Summerfeelings (26.05.–10.11.24)

Leistungen: 14 Nächte urlauben, nur 12 Nächte bezahlen, alle Inklusivleistungen, kostenlose Silvretta Card Premium, Sommer Erlebnisprogramm mit Wander- und Bike-Service – Preis p. P.: ab 1.819 Euro

Be wild & bike (26.05.–06.07.24, 08.09.–10.11.24)

Viele Vorteile: alle Inklusivleistungen, Bikeservice, 25 Euro Wellnessgutschein, Sommer Erlebnisprogramm mit Wander- und Bike-Service-Paket, Bikekarte – Preis p. P.: 3 Nächte ab 529 Euro, 4 Nächte ab 649 Euro, 7 Nächte ab 939 Euro

Be wild & hike (26.05.–06.07.24, 08.09.–10.11.24)

Viele Vorteile: alle Inklusivleistungen, Wanderservice, 25 Euro Wellnessgutschein, Sommer Erlebnisprogramm mit Wander- und Bike-Service-Paket – Preis p. P.: 3 Nächte ab 529 Euro, 4 Nächte ab 649 Euro, 7 Nächte ab 939 Euro

Das SeeMOUNT****Superior Active Nature Resort

Sebastian Mallaun GmbH Au 170 6553 See Österreich

www.seemount.at

Bildquelle : TVB-Paznaun-Ischgl-See

Quelle mk Salzburg