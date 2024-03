All-Suite Resort Paznaun: Die Naturabenteuer vor der Tür

Jeder schätzt etwas anderes am All-Suite-Konzept. Jeder erlebt in den großzügigen, hochwertigen Apartments in den Tiroler Bergen Abenteuer und Lebenslust. All-Suite – das ist ein Rückzugsort und Treffpunkt zugleich. Sich frei fühlen, das macht All-Suite in Galtür im Paznaun möglich. Selbst entscheiden, welche Services man nützen möchte. Hier gibt es keine festgesetzten Essenszeiten und keine Kleiderordnung. Einfach nur die Berge genießen und unvergessliche Zeit mit Familie und Freunden verbringen. All-Suite – das ist Urlaub, „wie ich will“.

Frei und unabhängig

Frühstücken im Pyjama – in der Morgensonne am Balkon oder gemütlich am Esstisch. Vor Sonnenaufgang aufstehen und den ersten Kaffee am Berggipfel trinken. Oder ausschlafen und einen rundum entspannten Tag planen. Umrahmt von den majestätischen Bergen der Silvretta genießen Gäste des All-Suite Resort Paznaun Apartements auf Vier-Sterne-Niveau. Wer viel in den Bergen unterwegs ist, braucht auch Entspannung. Sauna und Dampfbad sind eingeheizt, im Ruheraum machen die Gedanken Pause. Der beheizte Infinity-Außenpool bietet sich als Erholungsoase an der frischen Bergluft an. Apartmenturlaub und sich dennoch um nichts kümmern müssen, das macht All-Suite möglich. Flauschige Bettwäsche und Handtücher liegen bereit.

Die Küche ist bestens ausgestattet mit modernen Geräten und allem, was man für das gemeinsame Kochen und genüssliche Essen braucht. Von der Laundrette mit Waschmaschine und Trockner zur kostenfreien Nutzung bis hin zum praktischen Bikeraum mit Bike-Waschanlage, zum Parkplatz und zur gepackten Wellnesstasche fehlt es im All-Suite Resort Urlaub an nichts. Wer möchte, gönnt sich das Tüpfelchen auf dem „i“: Einen Elektro-Grill ausleihen und mit seinen Liebsten ein sommerliches BBQ veranstalten.

Was gibt es Schöneres, als Zeit zum gemeinsamen Kochen und Essen zu haben? Wenn die Küche kalt bleiben soll, den Lieferdienst rufen. Einkehren in einem der vielen guten Gasthäuser und Restaurants oder sich in der Almhütte bodenständige Köstlichkeiten schmecken lassen. Während der Hauptsaison werden Gäste im All-Suite Resort Paznaun zudem in der Suite N°5 verwöhnt – eine Bar.Lounge.Restaurant zum Ankommen und Stärken, um Abenteuer zu planen und Revue passieren zu lassen.

Galtür-Ischgl erleben

Die Wanderschuhe müssen mit dabei sein. Schließlich warten rund um das All-Suite Resort Paznaun 1.000 Kilometer Wanderwege für jeden Geschmack. Vom Spaziergang mit der ganzen Familie bis zur hochalpinen Gipfeltour ist man im Paznauner Sommer am liebsten in den Bergen unterwegs. Da geht es auch im Felsen zur Sache: Der Silvapark in Galtür ist Tirols größte Naturfels-Boulder-Arena mit rund 175 Routen für Anfänger und Profis. Biker schöpfen in der Bikeregion Paznaun-Ischgl aus dem Vollen. Von Mountainbike über E-Bike bis zu Enduro warten 754 Kilometer Trails.

Zahlreiche Bike-Events wie der Ischgl Ironbike locken eingefleischte Fans ins Paznaun. Wer mit Kindern im All-Suite Resort Urlaub macht, profitiert von vielen familien- und kinderwagentauglichen Wanderungen und Erlebniswegen. Eine Erlebniswelt erwartet die ganze Familie auf der Vider Truja. Ganz viel Action gibt es beim Ischgl Skyfly. Ein Streichelzoo, ein Niederseilgarten und eine Kneippanlage erfreuen Groß und Klein im Sunny Mountain Erlebnispark. Zielsicherheit ist am Discgolf Parcour in Kappl gefragt.

Fernab großer Städte, eingebettet in eine atemberaubende Natur, liegt das All-Suite Resort im Herzen von Galtür. Modern eingerichtet, mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, bietet es die gelungene Mischung aus ländlicher Idylle und luxuriösem Wohngefühl. Große Fenster bieten eine grandiose Aussicht auf die Natur, auf Erlebnisse und Abenteuer.

