Beatrice Egli auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die Schlagersängerin Beatrice Egli steht mit „Blance“ an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Rapper T-Low folgt mit „Drug Related Lifestyle“ auf Platz zwei, Daniela Alfinito mit ihrem „Best Of“ auf Rang drei. In den Single-Charts kehren Udo Lindenberg und Apache 207 mit „Komet“ wieder auf den Spitzenplatz zurück. Der Longseller steht damit zum 16. Mal ganz oben – und zieht dadurch mit Matthias Reims „Verdammt – ich lieb` dich“ als am häufigsten auf eins platzierter deutschsprachiger Hit gleich. „Friesenjung“ von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes wird damit an die zweite Stelle verdrängt.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



Foto: Mann mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts