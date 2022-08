BeeMyBox: Die praktische, abschließbare Fahrradbox

Zubehör und Kleinteile sicher am Fahrrad verstauen – das ist jetzt dank BeeMyBox* möglich!

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt das Problem: Ohne eine Tasche lassen sich während der Fahrt Kleinteile wie Schlüssel und Portemonnaie nicht gut verstauen und nach der Ankunft bleibt das Zubehör, zum Beispiel Licht und Tacho, ungeschützt am Rad. Dafür gibt es jetzt die Lösung: BeeMyBox – die abschließbare Fahrradbox! Sie ist im Handumdrehen sicher und fest am Rahmen angebracht und schützt den Inhalt vor Diebstahl und Beschädigungen.

„Als meine Lampen das vierte Mal geklaut wurden, konnte ich nicht länger tatenlos neue kaufen. Da es keine Lösungen auf dem Markt gab und ich mich schon länger mit 3D-Druck und CAD-Design beschäftigt habe, entschied ich mich, selbst eine Lösung zu schaffen. Nach monatelanger Entwicklung entstand BeeMyBox – die abschließbare Fahrradbox. Jetzt freue ich mich, mein eigenes Produkt in den Regalen beim Handel zu sehen und vielen Fahrradfahrern den Alltag zu vereinfachen.” Aaron Holzhäuer Gründer von BeeMyBox

Mit 17 Jahren die „Löwen“ überzeugt

Gründer Aaron Holzhäuer legte in der ersten Sendung der zwölften Staffel „Die Höhle der Löwen“ einen beeindruckenden Auftritt hin und freut sich jetzt über einen Deal mit gleich drei „Löwen“: Carsten Maschmeyer, Dr. Georg Kofler und Ralf Dümmel. Zum Zeitpunkt seines Pitchs war der Schüler gerade einmal 17 Jahre alt. Der junge Hobbyprogrammierer, 3D-Druck-Liebhaber und leidenschaftliche Fahrradfahrer wollte mit der BeeMyBox sein eigenes Problem lösen: Er suchte nach einer Möglichkeit, sein Fahrradzubehör sicher zu verstauen, ohne es ständig mit sich tragen zu müssen.

Seine smarte Innovation hat die erfahrenen Unternehmer überzeugt. Nachdem sich 2021 die DS Unternehmensgruppe mit der Social Chain AG zusammengeschlossen hat, teilten sich Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kofler und Produktvorstand Ralf Dümmel in der ersten Folge einen Platz in der VOX-Gründershow – ab sofort gehen sie ihre „Löwen“-Deals gemeinsam ein!

„Wir brauchen mehr dieser Geschichten und Vorbilder in Deutschland wie Aaron! Ich freue mich, dass er das Angebot von Ralf, Carsten und mir angenommen hat. Das ist auch ein Investment in ein außergewöhnliches Erfindertalent, dem ich noch viel zutraue. Ich freue mich schon auf seine nächste Erfindung!” Dr. Georg Kofler Aufsichtsratsvorsitzender The Social Chain AG

BeeMyBox ist unter www.beemybox.de aktuell für 29,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Mit 17 Jahren “Die Höhle der Löwen” so zu rocken, ist einfach unglaublich! Aaron hat mich total begeistert und ich bin happy, den Deal zusammen mit Georg und Carsten abgeschlossen zu haben. BeeMyBox – die abschließbare Fahrradbox passend für fast alle Fahrräder. Ob am Strand oder beim Picknick, ob Smartphone, Schlüssel oder Sonnenbrille – diese Box ist praktisch und es passt mehr rein, als man denkt. Aaron, ich bin stolz auf dich, du bist ein sensationeller Gründer!“ Ralf Dümmel Produktvorstand The Social Chain AG Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Praktischer Stauraum – während und nach der Fahrt

BeeMyBox ist das neue Must-have für alle Fahrradfahrer:innen: Die abschließbare Box lässt sich dank mitgeliefertem Montagewerkzeug schnell und einfach an jeder Fahrradstange mit einem Durchmesser zwischen 29 und 45 mm anbringen. Gummierte Kontaktpunkte und eine Rahmenschutzfolie verhindern Kratzer am Fahrrad und der gepolsterte Innenraum schützt den Inhalt vor Beschädigungen. Dank sicherem Verschluss per individuell wählbarer Zahlenkombination sind so die Kleinteile, Wertsachen und das Fahrradzubehör fest und praktisch verstaut – egal, ob Sonnenbrille, Schlüssel, Portemonnaie, Licht, Tacho oder vieles mehr!

„BeeMyBox ist die sicherste Lösung für alle, die nicht nur ihr Fahrrad, sondern auch ihr Fahrradzubehör abschließen möchten: Dank der großartigen Erfindung sind Tacho und Lichter sicher verstaut. Das Beste: Der Mini-Tresor lässt sich an jedes Fahrrad montieren. Durch die geniale Konstruktion ist jetzt alles sicher und vor Einbruch geschützt. Ein echter Gewinn für alle Radler! Gründer Aaron ist sehr souverän für sein Alter, ein Tüftler, der mit nur 17 Jahren ein einzigartiges und innovatives Produkt für den Fahrradmarkt entwickelt hat.“ Carsten Maschmeyer Investor und Geschäftsführer der Maschmeyer Group

Fotocredits RTL Bernd-Michael Maurer

*Nach der Aufzeichnung benannte das Startup sich um: Aus BeeSafe wurde BeeMyBox!

Quelle: The Social Chain AG | DS Unternehmensgruppe