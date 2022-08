lemonist reduziert Pestizidrückstände an Obst und Gemüse

Vegan, ohne Gentechnik und in einer 100 Prozent kompostierbaren Verpackung

Das Gründer- und Ehepaar Kathrin Alfen und Felix Strohmaier sicherte sich in der VOX-Gründershow einen Deal mit Dr. Georg Kofler und Ralf Dümmel

Damit ist einer der ersten gemeinsamen „Löwen“-Deals seit dem Zusammenschluss der DS Unternehmensgruppe und der Social Chain AG besiegelt

Frisches Obst und Gemüse ist lecker und noch dazu gesund. Um es widerstandsfähiger zu machen, setzt die Landwirtschaft Pestizide ein – von denen Rückstände auf dem Obst und Gemüse verbleiben. Um diese Rückstände zu reduzieren, gibt es jetzt lemonist! Die optimale Mischung aus Natron, Zitronensäure und Salz reduziert Pestizidrückstände an Obst, Salat und Gemüse. Vegan, ohne Gentechnik und in einer 100 Prozent kompostierbaren Verpackung!

„Wir haben was gegen Pestizidrückstände!“ – Mit diesem Motto ging Felix Strohmaier, der die Idee zu lemonist hatte, gemeinsam mit seiner Mitgründerin und Ehefrau Kathrin Alfen in die VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Überzeugt von ihrer Lösung zur Reduktion von Pestizidrückständen an Obst und Gemüse pitchten die beiden ihr Produkt vor den anspruchsvollen Investor:innen – mit Erfolg! Ralf Dümmel und Dr. Georg Kofler schlossen einen Deal mit lemonist ab.

Nachdem sich 2021 die DS Unternehmensgruppe mit der Social Chain AG zusammengeschlossen hat, teilten sich Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kofler und Produktvorstand Ralf Dümmel in der ersten Folge einen Platz in der VOX-Gründershow. Damit zählt lemonist zu ihren ersten gemeinsamen Deals seit dem Zusammenschluss!

„Wir hatten eigentlich nur für uns selbst eine Möglichkeit gesucht, Pestizidrückstände von Obst und Gemüse zu reduzieren. Als wir dann merkten, wie gut das mit unserer Rezeptur funktioniert hat und auch unsere Bekannten und Freunde begeistert waren, haben wir das Produkt perfektioniert und unsere Firma gegründet. Jetzt haben wir mit Ralf und Georg zwei erfahrene Partner mit starken Teams an der Seite – das ist ein großartiges Gefühl!“ Felix Strohmaier Mitgründer von lemonist

Auch für Bio-Produkte geeignet

Auch am Bio-Obst und -Gemüse können sich Pestizidrückstände befinden – für alle, die diese reduzieren möchten, ist lemonist genau das Richtige. Die Anwendung ist denkbar einfach: Obst oder Gemüse in eine Schale oder in die Spüle geben, einen Teelöffel lemonist pro einen Liter lauwarmen Wasser hinzufügen und lemonist 15 Minuten einwirken lassen. Danach das Obst und Gemüse mit klarem Wasser abspülen und fertig! Die lemonist Mischung ist vegan, frei von Gentechnik und reduziert viele unterschiedliche Pestizidrückstände zuverlässig. Dabei besteht lemonist ausschließlich aus altbewährten Zutaten wie Natron, Zitronensäure und Salz, die für eine Reduzierung der Pestizidrückstände an den Lebensmitteln sorgen.

„Kathrin und Felix haben ein praktisches und sinnvolles Produkt entwickelt und uns mit ihrem Pitch überzeugt! Sie stehen zu 100 Prozent hinter ihrem Produkt und setzen sich für eine gesunde Umwelt ein – das hat mich besonders beeindruckt.“ Dr. Georg Kofler Aufsichtsratsvorsitzende The Social Chain AG

lemonist ist unter www.lemonist.de aktuell für 5,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Kathrin und Felix haben einen tollen Auftritt hingelegt und ein wirklich wertvolles Produkt entwickelt. Unglaublich, wie viele verschiedene Pestizide auf Obst und Gemüse zu finden sind. Aber damit ist jetzt zum Glück Schluss – denn lemonist reduziert diese Pestizidrückstände.“ Ralf Dümmel Produktvorstand The Social Chain AG Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Quelle The Social Chain AG DS Unternehmensgruppe