Bei den Rainer´s sind die Biker richtig

Ein Naturhotel, leidenschaftliche Radler und Routen ohne Ende

Wenn die Höhenmeter wie im Flug vergehen, dann sind die Moutainbiker in ihrem Element. Die Bike-Region Sterzing-Ratschings hat viel zu bieten für die Rad-Sportler. Sie erkunden das Tal oder stellen sich der Herausforderung von schweißtreibenden Bergtouren. Eine entspannte Alternative: Auf das E-Bike umsatteln. Familien und Genussradler schätzen das gut angelegte Radwegnetz vorbei an Flüssen, durch Wiesen und Wälder. Wer gerne in das Rennrad tritt, den erwarten die aussichtsreichen Alpenpässe. Das Südtiroler Jaufental ist ein weitgehend unberührtes, sehr ruhiges Tal. Daher konnte sich hier auch das Naturhotel Rainer zu einem Haus der puren Entschleunigung entwickeln.

Hannes Rainer ist selbst leidenschaftlicher Biker, und er liebt, sich mit seinen Gästen auf den Weg in die Berge zu machen. Abwechslungsreiche Tourenvorschläge rund um das Naturhotel Rainer mit Empfehlungen für Pausen und Sehenswürdigkeiten, die am Weg liegen, sind ebenfalls vorbereitet. E-Mountainbikes, Helme, Rucksäcke und Fahrradanhänger stehen zum Ausleihen zur Verfügung. Zudem ein abgesperrter Fahrradraum mit vielen Steckdosen zum Laden der E-Bikes. Falls das Bike einmal nicht ganz rund läuft, sind der Putzplatz und der Werkraum im Hotel die Plätze, die Abhilfe schaffen.

Im Naturhotel Rainer leben die Hotelierfamilie und ihre Gäste nicht nur in der Natur, sondern mit der Natur. Hannes Rainer steht in seinem Hotel selbst am Herd. Er bringt seine gesamte Kreativität, sein großes Können und vor allem seine ungebrochene Liebe zur Natur in seiner Natur-Gourmetküche zum Ausdruck. Naturholzzimmer aus 100 Prozent Südtiroler Hölzern bieten Wohnträume für Anspruchsvolle. Im Naturea Spa wird dem Körper größte Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Gastgeberphilosophie im Naturhotel Rainer geht weit über guten Service und schönes Ambiente hinaus. Vielmehr erlebt der Gast eine Lebenseinstellung, die Bewusstsein weckt und zum Umdenken anregt. Wer das Besondere sucht, der entdeckt im Naturhotel Rainer eine Wirkstätte von Pionieren, die sich dem nachhaltigen und ehrlichen Urlaub verschrieben haben.

Nature Active, E-Mountainbike Aktivwochen (25.05.–12.11.23)

Leistungen: 7 Nächte mit der „Gewissen Extra“-HP, geführte E-Biketour, Gratisverleih Bike-Tourenkarte, E-Bike Verleih, für Familien Radanhänger Verleih, 10 % auf alle Behandlungen im Naturea Spa, Beauty Erinnerungsgeschenk, Abholservice – Preis p. P.: ab 1.040 Euro

Bildquelle Naturhotel Rainer

Quelle mk Salzburg