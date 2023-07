Liebe ist … eine Traumhochzeit im Salzkammergut

Romantisch, rustikal, extravagant – das Vitalhotel Gosau hat viele Gesichter und macht Hochzeiten zum „schönsten Tag im Leben“ jeden Paares. Lisa Gruber ist die Wedding Planerin in dem spezialisierten Hotel im Salzkammergut. Ihr Rund-um-sorglos-Paket hat schon vielen Brautpaaren ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Lisas persönlicher Betreuung und ihren guten Ideen eilt der beste Ruf voraus. Die Voraussetzungen im Vitalhotel Gosau sind perfekt. Vielfältige Räumlichkeiten geben jeder Hochzeit das richtige Ambiente – von der intimen, kleinen Hochzeit im engsten Kreis bis hin zum rauschenden Fest mit bis zu 400 Gästen.

Die Gosauer Standesbeamtin kommt direkt ins Resort und traut das Brautpaar im romantisch gestalteten Erlebnis-Stadl. Dieser freut sich auch bei freien Trauungen großer Beliebtheit. Eine römisch-katholische und eine evangelische Kirche sind nur wenige Autominuten vom Vitalhotel Gosau entfernt. Das Küchenteam des Hotels unterstreicht jede Hochzeit mit kulinarischen Höhepunkten: Die Agape mit Brötchen und Prickelndem auf der Terrasse, ein Abendbuffet oder ein mehrgängiges Galadinner, die berühmte Gulaschsuppe zu Mitternacht – die Wünsche des Brautpaares bestimmen, wie der Hochzeitstag kulinarisch gestaltet wird. Unbeschwert feiern, das ist im Vitalhotel Gosau möglich. Nach einem unvergesslichen Fest sinken das frisch getraute Paar und seine Gäste in den 90 Doppelzimmern und Junior Suiten in süße Träume. Autofahren muss hier keiner mehr. Am nächsten Tag startet das „junge Glück“ mit einem Hochzeitsbrunch in seinen neuen Lebensabschnitt.

Viele Hochzeitsgesellschaften bleiben im Vitalhotel Gosau gern länger. So lernen sich die Familien besser kennen und verbringen schöne Stunden miteinander. Das Eventteam gestaltet auf Wunsch ein Rahmenprogramm von der Kräuterwanderung bis zum Schnupper-Kletter-Kurs oder zum kulturellen Ausflug in die UNESCO-Welterbestätte Hallstatt. Gosau und seine Umgebung bieten viele Möglichkeiten, mit der Familie, mit Freunden und Kollegen eine gute Zeit zu haben.

