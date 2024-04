Bei L’Oréal DACH ändern sich die Verantwortlichkeiten für zwei der insgesamt vier Geschäftsbereiche

Hae-Su Kwon übernimmt die Leitung von L’Oréal Luxe in Österreich, Deutschland und der Schweiz – sie tritt die Nachfolge von Isabel Neudeck-Loewen an. Nachfolger von Hae-Su Kwon als General Manager von L’Oréal Dermatological Beauty (LDB) ist Hagen Wülferth.

Hae-Su Kwon, bisher für das Apothekengeschäft in der DACH-Region zuständig, übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni 2024 die Verantwortung für den lokalen Markt von L’Oréal Luxe. Sie folgt als General Manager Luxe DACH auf Isabel Neudeck-Loewen, die sich innerhalb der L’Oréal Gruppe verändern wird. Nachfolger von Hae-Su Kwon ist Hagen Wülferth, zuletzt General Manager von Lancôme in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er hat bereits zum 15. März 2024 die Geschäftsführung der Apothekendivision von L’Oréal DACH übernommen.

„Mit Hae-Su Kwon und Hagen Wülferth übernehmen zwei sehr erfahrene Manager den jeweiligen Staffelstab. Sie kennen beide bestens den DACH-Markt und gewährleisten damit Kontinuität auf diesen strategisch wichtigen Positionen. Zugleich werden sie mit neuen, hoch ambitionierten Ideen dazu beitragen, beide Geschäftsbereiche weiter voranzubringen“, kommentiert Kenneth Campbell, General Manager L’Oréal DACH, die Wechsel.

„Hae-Su hat die LDB DACH-Teams in den letzten drei Jahren sehr erfolgreich geleitet – beispielhaft sei die Etablierung von La Roche Posay als Nummer 1 der Gruppe im gesamten Hautpflegemarkt und als führende Dermo-Marke in der DACH-Region sowie die erfolgreiche Marktetablierung von CeraVe“, so Kenneth Campbell weiter. „Hagen Wülferth wiederum hat mit seinem Team die strategischen Weichen für Lancôme als #1 Female Beauty Brand für die Zukunft gestellt sowie die digitale Transformation unserer Marke auf die nächste Stufe gebracht. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Hae-Su und Hagen!“

„Zugleich danke ich Isabel herzlich für die gemeinsame Zeit“, ergänzt Kenneth Campbell abschließend. „Unter ihrer Führung haben wir in einem der wettbewerbsintensivsten Luxe-Märkte der Welt starke Marktanteilgewinne erzielt und sind damit die Nummer eins im Luxus-Schönheitsmarkt in der DACH-Region geworden. Wir wünschen Isabel für die neue strategische Herausforderung innerhalb der L’Oréal Gruppe von Herzen nur das Allerbeste!“

Mehr zu den einzelnen Geschäftsbereichen von L’Oréal finden Sie hier: L’Oréal Group: Strategy & Model (loreal.com)

Hintergrundinformationen zu den Personen:

Hae-Su Kwon (50) begann ihre Karriere bei L’Oréal Deutschland im Jahr 1999 und arbeitete nach einem sechsmonatigen Einstieg im Sales Bereich als Produktmanagerin für die Marken Helena Rubinstein und L’Oréal Paris. Im Oktober 2001 wechselte sie als Senior Brand Manager in den Consumer Bereich zu Johnson & Johnson Deutschland. 2005 wechselte sie nach Großbritannien, dann später in die Schweiz, wo sie als Franchise Director Skin und Oral Care für Europa, Middle East und Africa (EMEA) verantwortlich war. 2011 kehrte sie zurück nach Deutschland und wurde befördert in die Position als Business Unit Director Total Skincare für DACH, Benelux und Central Eastern Europe (CEE). 2016 übernahm sie dann in der Geschäftssparte Diabetes bei Johnson & Johnson die Position des General Managers und später des Area General Managers für Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland und CEE. Im Jahr 2021 kehrte sie in die L’Oréal Gruppe als General Manager der Dermatological Beauty Division zurück und verantwortete das Apothekengeschäft für Deutschland und Österreich. 2023 integrierte sie L’Oréal Dermatological Beauty Schweiz in das DACH-Cluster.

Hagen Wülferth (39) begann seine internationale Karriere in der Unternehmensberatung McKinsey & Company in Deutschland im Jahr 2006 und war dort auf vielfältigen Projekten in Europa und Asien bis 2016 tätig – zuletzt in der Rolle als Associate Partner und Co-Leader der Greater China Consumer Digital Practice. Anschließend wechselte er in die Geschäftsleitung der L’Oréal-Gruppe in China und war von 2016 bis 2022 divisionsübergreifend Chief Digital & Marketing Officer für China und Nordasien. Im April 2022 kehrte er in sein Heimatland Deutschland zurück und führte erfolgreich als General Manager die Marke Lancôme in der DACH-Region.

Isabel Neudeck-Loewen (51) blickt auf 25 sehr erfolgreiche Jahre einer internationalen Karriere innerhalb der L’Oréal-Gruppe zurück, die im Jahr 1998 in Düsseldorf begann: Zunächst in der deutschen Tochtergesellschaft im Produktmanagement tätig, übernahm sie 2003 die Rolle des Marketing Directors Garnier/Maybelline. Im Jahr 2006 wechselte Isabel Neudeck-Loewen in das Headquarter in Paris und übernahm die Maybelline Marketing Direktion für die gesamte Asien Region. Es folgten 2 Jahre im Key Account Management für L’Oréal Paris in Deutschland sowie die anschließende Beförderung zum Division General Manager der Consumer Products Division für Tschechien, Slowakei und Ungarn Anfang 2010. Mitte 2012 kehrte sie als General Managerin für die Marke Lancôme in der L’Oréal Luxe Division nach Deutschland zurück. 2017 führte der Weg für Isabel Neudeck das zweite Mal nach Paris – als General Managerin war sie für die Marke Lancôme in der Region Europe Middle East Africa zuständig. Schließlich kehrte sie 2019 nach Deutschland als Division General Managerin der L’Oréal Luxe Division zurück, in dieser Zeit integrierte sie L’Oréal Luxe Österreich und Schweiz in das DACH-Cluster.

Bild: Hae-Su Kwon Bildrechte: L’Oréal

Quelle:L’Oréal