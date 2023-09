Bergbahnen Sudelfeld: Hinauf aufs Sudelfeld zum Skifahren

Nur eine Stunde südlich von München ist das Skivergnügen groß. Familien, die bleiben wollen, checken im Das Bayerischzell Familotel ein und verbringen abwechslungsreiche Wintertage ganz im Zeichen von Quality-Time für Groß und Klein.

Große und kleine Skifahrer lieben Das Bayrischzell Familotel Oberbayern. Nicht nur, dass das vital-innovative Hotel voll und ganz auf Familien eingestellt ist. Eines der größten und beliebtesten Skigebiete Deutschlands liegt ganz nah: Das Sudelfeld. Mit den modernen 8er- und 6er-Sesselbahnen mit Kindersicherung, Sitzheizung und Wetterschutzhauben ist der Einstieg ins Skigebiet komfortabel und schnell. Familien mit Kindern finden ein abwechslungsreiches Angebot mit zwei Kinderarealen, einem Snowpark und Freeridecross-Strecken in der zugehörigen Actionwelt sowie urige Almhütten und Berggasthöfe.

Mit 31 Kilometern weitläufigen Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade, eingebettet in die wunderschöne Wendelsteinregion, ist für jeden Anspruch etwas dabei. Regelmäßig stehen Ski- und Snowboardkurse sowie spannende Events für Familien, Kinder und Jugendliche auf dem Programm. An der Talstation der 6er-Sessel-Waldkopfbahn befindet sich ein hochmodernes Servicezentrum mit Skischule samt Anfängergelände und Kinderland, dazu Skiservice, -verleih und -shop auf 500 Quadratmetern. Wer im Das Bayrischzell Familotel seinen Skiurlaub verbringt, der genießt 10 Prozent Preisvorteil auf den Wintersportverleih bei „Top on Mountain“ und bequemen Skipass-Service an der Rezeption.

Nach dem Skispaß verwöhnt Das Bayrischzell die Wintersportler. Der Indoor- und Outdoor-Pool sowie Pletzi´s Wasserwelt für die Kids empfängt die Genießer. Wenn Mama und Papa eine Auszeit im Move & Relax Bereich nehmen, um Sauna, Beauty, Massagen und Fitness auszukosten, sind die Kinder in Pletzi´s Happy Club bestens betreut. Vom Indoor-Spielbereich mit Kletteraction bis zum Kino im Hotel finden die Kids immer was zu tun. Die Teenies treffen sich im großzügigen Jugendraum zum Chillen und Musik Hören. Die Köche kümmern sich um ein herrliches Genussprogramm, das allen schmeckt.

Bild/ Fotograf Moritz Attenberger- Bergbahnen Sudelfeld

Quelle © mk Salzburg