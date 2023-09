Ein Verwöhntag im traditionsreichsten Luxushotel Teneriffas

Das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden auf Teneriffa begeistert seine Gäste mit weitläufigen botanischen Gärten, erstklassiger Kulinarik und einem mehrfach als bestes Spa Europas ausgezeichneten Wellnessbereich. All das können nun auch Besuchende genießen, die nicht im Hotel übernachten. Dank einer neuen Auswahl an Vouchern können vom Frühstück über den Spa bis zum Abendessen alle Annehmlichkeiten auch als Tagesgast erlebt werden.



Frühstücken inmitten eines subtropischen Gartens

Umgeben von zwitschernden Vögeln und dem Duft von exotischen Pflanzen in den Tag starten: Das und mehr ist im Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden möglich, zum Beispiel mit dem Botánico Frühstücksbuffet. Von 8 Uhr bis 11:30 Uhr können auch externe Gäste das hervorragende Frühstücksangebot nutzen und die Gourmet-Gastronomie in den atemberaubenden subtropischen Gärten des Hotels live erleben. Das Frühstück muss mindestens 48 Stunden im Voraus gebucht werden und ist für einen Voucher in Höhe von 48 Euro pro Person online zu erwerben.

Verwöhnprogramm im besten Hotel-Spa Europas

Ein Rundum-Verwöhnprogramm verspricht ein Besuch im The Oriental Spa Garden: Der Hotel-Spa wurde bereits mehrfach als bestes Spa in Europa und im Mittelmeerraum ausgezeichnet und befindet sich inmitten der namengebenden 3.500 Quadratmeter umfassenden botanischen Gärten. Mit einem Voucher, den Besuchende für 100 Euro pro Person online erwerben können, erhalten sie einen Tag Zugang zum The Oriental Spa Garden, inklusive einer 25-minütigen Entspannungsmassage. Hochqualifizierte Fachkräfte verwöhnen die Gäste mit innovativen Technologien und altbewährten Techniken, um sie mit neuer Energie zu versorgen und die Zeit zum Stillstand zu bringen.

„Sprunch“ – mehr als nur ein Lunch

Gourmets und Gourmands kommen im Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden neuerdings auch beim Arrangement Sprunch auf Ihre Kosten: Zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr steht ein Brunchbuffet mit allerlei Köstlichkeiten von Muffins über Sorbet, Joghurt, Früchten bis hin zu Avocado und vielem mehr für die Gäste bereit. In diesem Zeitraum haben die Gäste außerdem Zugang zum Oriental Spa Garden und sogar eine 25-mimütige Entspannungsmassage ist inkludiert. Der Voucher für 145 Euro pro Person kann online bestellt werden, der Besuch muss mindestens 48 Stunden im Voraus telefonisch angekündigt werden.

Drei Dinner-Optionen der Extraklasse

Ob romantische Date-Night, Jahrestag oder Geburtstag – drei der sechs hoteleigenen Restaurants heißen auch externe Gäste zum Dinner willkommen. Das La Parrilla bietet für 50 Euro pro Person ein exquisites kulinarisches Erlebnis im Rahmen eines Drei-Gänge-Menüs. Der Küchenchef folgt der Natur und kocht nur mit den Zutaten, die sie ihm bietet. Besonders drei Gerichte sind eine Herzensempfehlung des Kochs: das Steak Tartar, das rote Thunfischtartar sowie die flambierten Kalbsnieren.

Il Pappagallo ist das italienische Restaurant des Hotel Botánico und überrascht mit köstlichen, live zubereiteten Gerichten. Auf der Terrasse lässt sich der Sonnenuntergang bei feinsten mediterranen Aromen und mit hervorragenden Weinen genießen. Für 50 Euro pro Person können Reisende auch hierfür einen Voucher erwerben, mit dem sie dann ein Drei-Gänge-Menü im Restaurant genießen können.

Nicht zuletzt lädt auch das The Oriental, ein exquisites Restaurant der asiatischen Haute Cuisine, zum Schlemmen und Genießen ein. Das Restaurant wurde von der thailändischen Königin Sirikit eingeweiht und fasziniert durch orientalische Essenz in der Dekoration und Farbgebung. Ein Voucher für ein Drei-Gänge-Menü ist für 50 Euro pro Person online kaufbar.

Inspirationen und Neuigkeiten über das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden können Interessierte auf Instagram finden.

Das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ist das erste 5-Sterne-Deluxe-Hotel der Kanarischen Inseln und gehört seit 1998 zur Gruppe The Leading Hotels of the World. Das Traditionshotel in Puerto de la Cruz sorgt seit Jahrzehnten mit seinen exzellenten Serviceleistungen für ein perfektes Urlaubserlebnis für Familien, Paare und Alleinreisende. Zudem besticht es durch zahlreiche Annehmlichkeiten in einem entspannten Ambiente mit traumhaften Ausblicken, wunderschönen Gartenanlagen und einer herausragenden mediterranen und internationalen Gastronomie. Das Luxushotel im klassischen Stil mit orientalischer Inspiration verfügt über erstklassige Freizeiteinrichtungen sowie über Salons, die auf Hochzeitsfeiern, Versammlungen und Kongresse ausgerichtet sind. Reservierung: +34 922 381 512, Adresse: Avenida Richard J Yeoward 1, 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, Website: https://hotelbotanico.com/de/

Bild: (c)Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

Quelle: Hotel Botánico c/o Global Communication Experts GmbH