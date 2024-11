Berghaus Schröcken am Arlberg

Wer den Winter und die Berge liebt, sollte das Berghaus Schröcken kennen. Vor allem Schneebegeisterte, die Easy Going zu ihrer Lebensphilosophie gemacht haben. Denn die Idylle, die Familie Schwarzmann hier mitten in Ski Arlberg bietet, findet man nicht so leicht ein zweites Mal. Hier verschmelzen Hotelkomfort und Hüttencharme zu einem Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Am 6. Dezember 2024 startet die Skisaison.

Gemütlichkeit geht vor

Steffi Schwarzmann, die Gastgeberin im Berghaus Schröcken erzählt mit einem Augenzwinkern: „Kochen mit Freunden statt Haubenlokal, Bier am Stammtisch statt Champagner in der Szene-Bar, Freiheit statt Dress-Code, das beschreibt unsere Art von Winterurlaub treffend.“ Im Berghaus finden sich schicke und gemütliche Apartments für 2 bis 20 Personen. Und dazu gibt es alle Annehmlichkeiten eines komfortablen Hotels: Wellness nach dem Tag am Berg, gut Essen und Trinken ganz nach Lust und Laune, Geselliges und dazu noch vieles, das Familien schätzen.

Mit den „Locals“ auf den Pisten

Paul und Jakob gehören zum Berghaus wie der Schnee zum Arlberg. Sie sind Gastgeber und Skiguides im Haus und am liebsten mit ihren Gästen im Skigebiet unterwegs. Wenn von der „Klemm“ die Rede ist, dann leuchten die Augen der beiden. Denn die legendäre Freeride-Tour, die direkt im Ortszentrum von Schröcken endet, zählt zu ihren absoluten Highlight-Touren. Gerade sind die beiden Skifreaks dabei, ihre und die Lieblingstouren ihrer Kollegen in einem Booklet zusammenzustellen. Wer also Isabels Junior-Action-Tour oder die „große Liebe“ von Freeride Profi Martin, die Steep & Deep Tour, kennenlernen möchte, kann hier nachschlagen. Pauls „Weißer Rausch“, Steffis Genießer-Tour finden sich neben vielen Insiderinfos und Einkehrtipps. Denn schließlich treffen sich im Berghaus Schröcken naturbegeisterte Menschen, die gerne in den Bergen aktiv sind. Und wer es noch genauer wissen will, kommt zum Skiguide-Stammtisch im Berghaus, wo Locals aus dem Nähkästchen plaudern.

Ski-Guiding an der Börse

Die wohl genialste Idee, seit es Skifahren gibt, ist die Skiguide-Börse im Berghaus Schröcken. Hier „matchen“ Skibegeisterte mit gleichem Können und teilen sich einen privaten Skiguide. Zu dritt oder viert einen Guide zu buchen, ist nicht nur günstiger, sondern macht auch mehr Spaß. Die Berghaus-Börse vermittelt Kontakte und Restplätze in bestehenden Privatkursgruppen.

Snow Safe

Fehlt nur noch der Schnee? Auch hier sind Gäste des Berghaus Schröcken auf der sicheren Seite. Eingebettet zwischen Bregenzerwald, Allgäuer und Lechtaler Alpen, auf einer Höhe zwischen 1.260 und 2.800 Metern und zahlreichen Nordhängen gilt Warth-Schröcken am Arlberg als das „naturschneereichste Skigebiet der Alpen“. Das Berghaus setzt noch einen drauf: Sind weniger als 50 Prozent der Großbahnen aufgrund von Schneemangel in Betrieb, dann kann bis fünf Nächte vor Anreise kostenlos storniert werden.

Das Berghaus Schröcken vereint den Komfort eines Vier-Sterne-Hotels mit der Freiheit, den Urlaub individuell zu gestalten. In den 40 Apartments mit eigener Küche kann man selbst kochen, im hauseigenen Restaurant „Alwins Stammtisch“ speisen oder auswärts essen. Skifahren, Freeriden, Skitouren gehen oder Schneeschuhwandern. Go with the flow. Nach einem aktiven Tag lädt in jedem Fall der Wellnessbereich mit Saunen und einem Infinity-Pool zur Entspannung ein.

Wintertraum im Dezember

Leistungen: Wohnen im stylischen Studio Bergfreund, täglich Frühstücksbuffet, täglich Abendessen im Berghaus Restaurant „Alwins Stammtisch“, Garagenplatz, Wellnessbereich mit Biosauna, finnischer Sauna und Dampfbad, beheiz-ter Außenpool, wunderschöne Ruheräume – Preis p. P: ab 110 Euro/Nacht inkl. HP

Kinderschnee! (11.–18.01.25, 15.–22.03.25, 22.–29.03.25)

Leistungen: Kinderschneewoche für Familien mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahre, 7 Nächte im Familienapartment Samstag bis Samstag, Sauna/Dampfbad (ab 16 Jahre), beheizter Außenpool, Frühstück und Abendessen im Hotel-Restaurant kann dazu gebucht werden, 6 Tage 3 Täler Skipass für Kinder von 3 bis 6 Jahre (Jahrgänge 2018, 2019, 2020), 4 Tage Skikurs für Kinder von 3 bis 6 Jahre

„Back to ski“ Skibegeisterte treffen sich im Berghaus Schröcken am Arlberg

Bild Freeriden bei traumhaften Wetter Quelle Skilifte Schröcken (Berghaus Schröcken)

Quelle mk Salzburg