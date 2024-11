Endlich Advent

Wenn am Fuschlsee im Salzkammergut die Adventszeit beginnt, ist es im Ebner’s Waldhof am See ****s besonders stimmungsvoll. Familie Ebner und ihr Team laden Genießer an den idyllischen, ruhigen See, um rundum entspannte Tage voller Gemütlichkeit zu verbringen. Mit traumhafter Wellness und kulinarischen Köstlichkeiten versüßt Familie Ebner diese besondere Zeit. Wer Weihnachtsromantik liebt, wird begeistert sein, denn die schönsten Adventmärkte des Landes sind ganz nah. Die Christkindlmärkte in der Stadt Salzburg, der weithin bekannte Wolfgangsee Advent und viele andere liebevoll gestaltete Märkte laden ein, mit allen Sinnen in diese besondere Zeit einzutauchen.

Weihnachtlich geschmückte Holzhütten, funkelnde Lichter, der Duft von Tannenzweigen, echtes Kunsthandwerk und stimmungsvolle Musik bezaubern die Besucher. Unvergessen bleibt eine Fahrt mit dem Adventschiff über den winterlichen Wolfgangsee, vorbei an der riesengroßen Friedenslicht-Laterne im Wasser. Wenige Schritte vom Ebner´s Waldhof trifft man sich am kleinen, feinen Fuschler Christkindlmarkt. Vanillekipferl und Zimtsterne naschen, durch die Winterlandschaft spazieren oder einfach die Seele baumeln lassen – all das gehört zum Advent im Salzkammergut dazu. Ebner´s Waldhof lässt keine Gelegenheit aus, den Adventzauber ins Haus zu holen. Am Krampustag etwa kommen die traditionellen Perchten zu Besuch. Die Hotelgäste machen es sich auf der SeeBar-Terrasse rund um die Feuerkörbe gemütlich und stoßen mit einem Glühwein auf den Advent an.

Im Ebner´s Waldhof am See stehen alle Zeichen auf Verwöhnen und einen kuscheligen Advent. Familie Ebner bietet die größte Wellnesslandschaft des Salzkammerguts mit einem Angebot, das seinesgleichen sucht. Wenn es draußen kalt ist, dann ist es eine Wohltat, in die duftende Saunalandschaft einzutauchen und den Alltag hinter sich zu lassen. Bei Wohlfühlbädern, Schönheitsbehandlungen und Massagen erleben die Gäste Momente der Ruhe. Die In- und Outdoorpools sind immer angenehm temperiert und laden zum Schwimmen ein. Wellnessgäste können die beheizten Pools mit gutem Gewissen genießen, denn Familie Ebner achtet auf einen verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Betrieb.

Wer sich in den gemütlichen Ruheräumen niederlässt, gibt dem Weihnachtsstress keine Chance. Ein „Juwel der Aromen“ ist die Kräuterwerkstatt im Waldhof-Spa. Hier werden duftende Seifen, wohltuende Hydrolate, Öle und Tinkturen von höchster Qualität hergestellt. Mit viel Liebe und Hingabe pflegen die Kräuterexperten den Hotel-Kräutergarten, um aus den Naturschätzen wertvolle Pflegeprodukte zu schaffen. Eine gute Gelegenheit, sich selbst etwas Gutes zu tun oder seinen Lieben ein besonderes Geschenk zu machen. Mit Yoga und Meditationsworkshops, Floating und vielen weiteren wohltuenden Angeboten, ist Ebner´s Waldhof eine Oase, um Körper und Seele in Einklang zu bringen.

Auch in der Küche im Waldhof hält der Advent Einzug. Gourmetküche auf höchstem Niveau und viele regionale Köstlichkeiten passend zur Jahreszeit kommen in der Gütl Stub´n auf den Tisch. Wer Lust hat, stapft den kurzen Weg vom Hotel hinauf zur Waldhof-Alm. Irmi kocht zünftige Almgerichte von der würzigen Kaspressknödelsuppe bis zum flaumigen Kaiserschmarrn.

Die Lage vom Ebner’s Waldhof am See ist zauberhaft. Vor der Haustür starten die (Winter)wanderer. Ob im Advent Schnee liegt oder nicht, das spielt keine Rolle. Es geht immer hinaus in die Natur. Bei mildem Wetter ist der Rundwanderweg um den Fuschlsee einer der schönsten Seerundwanderwege im Salzkammergut. Draußen an der frischen Luft Kraft tanken, dafür gibt es viele Möglichkeiten. Ist die Landschaft weiß, dann locken die zahlreichen Winterwanderwege. Wer die Ruhe der Natur auf Langlaufskiern genießen möchte, fährt mit dem hoteleigenen Shuttle ins Langlaufparadies Faistenau.

Dort warten unzählige Loipenkilometer für jeden Geschmack auf die Wintersportler. Besondere Naturmomente erleben Schneeschuhwanderer, die durch unberührte Landschaften streifen. Oder lieber Rodelspaß mit der ganzen Familie? Die Winterlandschaft rund um Ebner’s Waldhof am See bietet viele Möglichkeiten, aktiv zu sein. Wenn abends das Bar-Team an der SeeBar leckere Cocktails mixt, der Weihnachtspunsch duftet und der Blick über die Lichter am See schweift, zeigt sich der Advent von seiner schönsten Seite.

Bild Wellnessbereich Quellgarten Quelle: Ebner’s Waldhof

Quelle mk Salzburg