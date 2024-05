Der Rucksack für den Sommer ist gepackt

Bergsommer im Gstaad Palace

Es ist ein Fels in der Brandung – das ikonische Gstaad Palace. Am 21. Juni startet es in die Sommersaison und lockt Naturfans, Bergverliebte und Genusssuchende an den «Strand von Gstaad». Wakeboard oder Stand-Up-Paddling, Klettern oder Seifenschaummassage – an Ideen mangelt es dem Palace-Team nicht. Der neue heisse Tipp: Einen Heiratsantrag oben in der Walig Hut, wo das Palace in einem ursprünglichen Stall Heiratswillige in eine magische Welt im echt-alpinen Stil entführt. Neu mit an Bord ist auch der Berner Rucksack-Hersteller Wili Wili Tree. Die innovativen Produkte aus recycelten PET-Flaschen stehen für Entdeckungsfreudige im Palace-Look bereit.

Bergfrische statt Sommerhitze, freie Fahrt auf Alpwegen statt Stau in den Süden – das ist die Gstaader Alternative. Zu Fuss, auf dem Bike oder mit dem Kanu – das ist Bergsommer im Saanenland, ohne dabei auf Vitamin D und Outdoorplausch verzichten zu müssen. «Es ist der Mix, der es ausmacht. Eine gute Balance zu finden zwischen Bewegung draussen in einer Natur, die noch echt und intakt ist, und Erholung am «PISCINE», im Spa oder bei einer Siesta in unserem idyllischen und farbenprächtigen Garten.

Das Palace ist ein eigenes Resort – eine kleine Welt für sich, eingebettet ins magische Saanenland», unterstreicht Andrea Scherz, General Manager & Eigentümer des Gstaad Palace. Partner für die actionreichen Freizeitaktivitäten ist das Alpinzentrum Gstaad. Hier lässt sich fast jeder Wunsch von Abenteuerlustigen erfüllen, sei es River Rafting, Klettern oder Wakeboarden auf dem Hornbergsee auf 1800 m. ü. M, der höchstgelegenen Wakeboardanlage Europas. Wer ruhige Gewässer vorzieht, der zieht sich ins 1800 Quadratmeter grosse Palace Spa zurück. Besonders beliebt: die raffinierten Treatments von Dr. Augustinus Bader, Shiva Ananda sowie Jardin des Monts, einem Pflanzenrefugium ob Rossinière im benachbarten Pays d’Enhaut.

«Wili Wili Tree» bringt jungen Schwung

Mit der jungen Berner Marke Wili Wili Tree hat das Gstaad Palace ab dieser Sommersaison einen neuen Ausrüstungspartner für Outdoor-Aktivitäten gefunden. Die Marke steht für Freiheit, einen aktiven und kreativen Lebensstil und Swiss Design. Das Berner Start-up kreiert Dry Bags, Rucksäcke und Outdoor-Ausrüstung und lebt dabei die Philosophie eines nachhaltigen Lebensstils. Für die Herstellung der Produkte verwendet es fast ausschliesslich rezyklierte Materialien. Ab sofort können die Gäste im Gstaad Palace die Rucksäcke vom Modell «Roll Top» in zwei attraktiven Farben, «Ocean Turquoise» und «Lava Black», für ihre Ausflüge im Saanenland kostenlos nutzen.

Unverkennbar und individuell im Gstaad Palace-Design gestaltet, sind die Rucksäcke der perfekte Begleiter für eine Wanderung zu Bergseen oder Bike-Touren durch die Gstaader Seitentäler. Dank den wasserdichten Materialien, hergestellt aus eingesammelten PET-Flaschen, bleibt auch beim Paddeln auf der Saane oder Simme garantiert alles trocken. «Mit Wili Wili Tree haben wir ein innovatives Team gefunden, mit dem wir unsere Ansprüche an Qualität und Design teilen und einen weiteren Schritt in eine nachhaltigere Zukunft gehen können», freut sich Andrea Scherz.

«Team Sustainability» geht der Sache auf den Grund

Um mit gutem Beispiel voranzugehen und seine nachhaltigen Projekte auf die nächste Stufe zu heben, hat das Gstaad Palace ein Team aus engagierten «Palace Family Members» aus allen Abteilungen zusammengestellt. Dazu gehören Housekeeping, IT sowie Haustechnik, Vertreter aus dem kulinarischen Bereich, dem Einkauf, der Personalabteilung bis hin zum Eigentümer und General Manager. Sie tragen die Initiative auf dem Weg zum «Sustainable Leader» im Kontext des gleichnamigen Programms von Leading Hotels of the World voran, die Palace-Eigentümer Andrea Scherz präsidiert.

Nachhaltigkeit war schon immer in der DNA des Gstaad Palace verankert, lange bevor es zu einem kosmopolitischen Trend wurde. Aktuelle Initiativen sind unter anderem das Paperless Check-in, bei dem die Gäste bereits vor der Ankunft ihre Daten angeben können. Digital wird auf Ende dieses Jahres auch die Mitgliedschaft des GreenGo, dem hauseigenen Nachtclub des Gstaad Palace.

Vitamin D mit Blick ins Bergpanorama

Im letzten Winter eröffnet, lädt die komplett erneuerte «La Grande Terrasse» im Palace Sonnenhungrige Gäste nach draussen ein. Die Schweizer Innenarchitekten und Designer Fischbach & Aberegg haben mit ihrer Kreativität und Innovation der Terrasse eine zeitlose Aufmachung verliehen. Komplett renoviert mit neuem Sonnensegel, Plattenboden und Möbel ist das sonnenverwöhnte Saanenland bereit für einen weiteren Bergsommer. In einem jungen und frischen Look wird die Idee des Grand Hotel-Stils elegant weitergeführt. Hier werden vor einzigartigem Panorama elegante Cocktails, eine feine Tasse Kaffee mit Kuchen oder Gstaader Käse- und Fleischspezialitäten serviert. Auch beim Dinner an warmen Sommerabenden muss nicht auf die frische Luft inklusive Weitblick verzichtet werden.

Der Heiratsantrag hoch oben über Gstaad

Sie ist eine Welt für sich: die Walig Hut aus dem 18. Jahrhundert, die urchige Dependence des Gstaad Palace. Hoch über Feutersoey thront dieses Refugium, das exklusiv mit Fondue über dem offenen Feuer, Hobelkäse und Trockenfleisch und einem richtigen Älplerzmorge gemietet werden kann. Und neu wird’s so richtig romantisch: Verliebte können in der Walig Hut um die Hand ihres Geliebten oder ihrer Geliebten anhalten. Mit Blumen romantisch dekoriert, auf Wunsch mit musikalischer Live-Unterhaltung, feinen Weinen und kulinarischen Spezialitäten unterstützt das Gstaad Palace-Team Liebende beim schönsten Tag im Leben.

Zum Vormerken: Sommer-Highlights im Gstaad Palace

Palace Spa: Kombination von Yoga und Stand-up-Paddling im «PISCINE», dem olympischen Aussenpool, vom 28. Juni bis Ende August jeweils freitags ab 19.00 Uhr.

Gstaad Palace Challenge: Die vom Hotelbesitzer und Auto-Enthusiasten Andrea Scherz initiierte Rallye für Connaisseurs mit klassischen Sportwagen (Baujahr 1950 bis 1990) findet vom 30. August bis 1. September 2024 bereits zum neunten Mal statt. Gäste aus Gstaad sind ebenfalls herzlich eingeladen zu einem Cocktail an der Ziellinie (31. August, 17.30 Uhr): www.palace.ch/de/make-your-stories-special/schoen-in-die-kurve-liegen/

Outdoor-Activities mit Alpinzentrum Gstaad: Wakeboard, Canyoning, River Rafting oder Klettern. Wer etwas Adrenalin braucht, ist hier genau richtig: www.alpinzentrum.ch

Schweizer Nationalfeiertag, 1. August 2024: Im Gstaad zusammen mit der Familie Scherz den 733. Geburtstag der Schweiz feiern: mit Apéro, Vier-Gang-Menü, Schweizer Folksmusik und einem Feuerwerk zum grossen Finale.

Open Air Palace Brunch: Je nach Wetter auf der La Grande Terrasse oder im Le Grand Restaurant. Inklusive Gstaad Palace Hüpfburg für die kleinen Gäste.

La tavola Italiana sotto l’albero: Köstliche italienische Spezialitäten im Palace Garten geniessen. Ein familiäres Sharing-Konzept mit italienischem Twist zwischen «Aperitivo» und «Cocktail dînatoire» erwartet die Gäste.

Sammy’s Kids Programm: Breites Angebot für die Kinder steht in diesem Sommer wieder auf dem Programm. Durch die Luft fliegen in der Palace-Hüpfburg, Farmerlebnis mit zahlreichen Tieren, Pizzaplausch oder den eigenen Schmuck basteln und gestalten. Ein reichhaltiges Programm, kostenlos für Palace-Gäste.

Ice Cream Competition: Das Pâtisserie-Dreamteam Laura und Emanuele zeigen Können in Sachen Glacés. Alle Gäste können Teil der Jury sein und für ihren Lieblingsgeschmack voten: am Sonntag, 7. Juli zwischen 15.00 und 17.00 Uhr. Der Gewinnergeschmack wird für die restliche Sommersaison im Palace erhältlich sein.

GreenGo goes Open Air: Resident DJ, Jim Leblanc bringt das Flair der Côte d’Azur nach Gstaad: Sommerbrise und Lounge-Musik mit erfrischenden Drinks an der Bar beim «PISCINE». Dresscode: summer casual.

Bild Das Gstaad Palace begrüsst in diesem Sommer Naturfans, Bergverliebte und Genusssuchende am «Strand von Gstaad». (© Gstaad Palace)

Quelle Gstaad Palace