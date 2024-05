Drei Hotels im Unterengadin mit grossem Inklusiv-Angebot – Bergsommer in der Belvedere Hotel Familie

Das 4-Sterne Superior Hotel Belvedere bildet zusammen mit dem 4-Sterne Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal und dem 3-Sterne Superior Badehotel Belvair das Resort BELVEDERE HOTEL FAMILIE – drei einzigartige Hotels in Scuol im Unterengadin. Grosszügige Inklusivleistungen machen den Bergsommer besonders angenehm.

Während das Belvedere die Grandezza eines Grandhotels ausstrahlt und als das Wellness- und Lifestyle Hotel der „Familie“ gilt, ist das GuardaVal in einem 400 Jahre alten Engadinerhaus das vielleicht romantischste Hotel im Unterengadin. Das Belvair besticht durch sein modernes Design und liegt direkt am öffentlichen Engadin Bad, wo Geniesser im reinen Mineralwasser baden.

Einfacher könnte es für den Gast nicht sein: Alle drei Häuser sind miteinander und mit dem Engadin Bad Scuol verbunden. Grosszügige Inklusivleistungen sind bei jedem Aufenthalt im Preis inbegriffen: zum Beispiel der Wanderpass, die Benützung der Rhätischen Bahn bis nach Zernez, die PostAuto-Linien im ganzen Unterengadin sowie der unbeschränkte, mehrmalige Eintritt ins Engadin Bad Scuol.

Das wird ein Festtagssommer

Die Belvedere Hotel Familie hat heuer viel zu feiern: Seit 25 Jahren führen und besitzen Julia und Kurt Baumgartner das Hotel Belvedere, seit 20 Jahren das Badehotel Belvair und seit 15 Jahren das Boutique Hotel GuradaVal. Anlässlich der Jubiläen gibt es jeden Monat eine Stammgästewoche mit vielen Extras – zusätzlich zu den vielen tollen Inklusivleistungen, die die Belvedere-Gäste seit Jahrzehnten schätzen.

Wandern und Biken im Schweizerischen Nationalpark

Mit dem öffentlichen Verkehr kostenlos raus in die Natur

Die Belvedere Hotel Familie lädt ein, den Schweizerischen Nationalpark zu entdecken. Von der Belvedere Bar aus blickt man auf den höchsten Berg des ältesten Nationalparks der Alpen, den 3.173 Meter hohen Piz Pisoc, und bekommt einen Vorgeschmack auf traumhafte Wanderungen, Bergtouren und Naturbeobachtungen. Von Spazier- und Wanderwegen, über Themenwege bis hin zu alpinen Routen bietet die Nationalparkregion ein abwechslungsreiches Wanderangebot mit herrlichen Panoramen, beeindruckenden Schluchten und einer grossartigen Flora und Fauna.

Naturbegeisterte kommen mit vielen öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos und umweltfreundlich zu den Ausgangspunkten ihrer Wanderungen und wieder zurück. Im Sommer ist täglich eine Berg- und Talfahrt mit der Gondelbahn Scuol-Motta Naluns und mit dem Sessellift Ftan-Prui inbegriffen. Mit dem Postauto gelangt man bequem nach S-charl. Dort ist eine Wanderung durch den höchstgelegenen zusammenhängenden Arvenwald Europas ein besonders eindrückliches Erlebnis.

Ein Bike-Spot mit Fullservice

Über 500 Kilometer markierte Strecken und unzählige naturbelassene Trails machen das Unterengadin zu einer der beliebtesten Bikeregionen der Schweiz. Bikebegeisterte Urlauber erleben hier in der traumhaft schönen Nationalparkregion alpine Trails pur. Die Infrastruktur ist perfekt auf Biker abgestimmt – von der nahtlosen Anbindung des Tourennetzes an den öffentlichen Verkehr über den kostenlosen Biketransport bis hin zu Sommerbergbahnen und einer gelebten Mountainbike-Kultur. Die Belvedere Hotels gelten als beliebte Bike-Hotels der Region und bieten ein vielseitiges Service für sportliche Gäste.

Belvedere Hotels: Mehr Wellness, mehr Genuss

In der Belvedere Hotel Familie wird dem Gast mehr geboten. Das Wellness-Angebot ist vielfältig: im SPA Vita Nova, in den hauseigenen Wellnessbereichen oder im Engadin Bad Scuol mit Bade- und Saunalandschaft, Römisch-Irischem Bad und ORIGYM Fitness. Ohne Umwege und Mehrkosten tauchen die Belvedere Gäste in das große Wellness-Gefühl ein. Wer zum Golfen ins Unterengadin kommt, erhält in den Belvedere Hotels 25 Prozent Greenfee Ermäßigung auf dem Golfplatz Vulpera (die Hotels sind nur drei Kilometer vom Golfplatz entfernt). Ebenso grosszügig ist das kulinarische Verwöhnprogramm vom Welcome-Apéro über das alpine Schlemmerfrühstück und die Zvieri-Jause für den kleinen Hunger bis hin zum köstlichen Dîner.

Familiensommer

Leistungen: 5 Übernachtungen, Welcome Apéro, täglich alpines Schlemmerfrühstücksbuffet mit regionalen Produkten, 4 Abendessen im Rahmen der Halbpension, 1 Kutschenfahrt mit Sommer-Racletteplausch, jeweils 30 Verwöhnminuten im SPA Vita Nova: Harmonie Massage für Mama und Papa u. v. m. – Preis p. P.: ab 875 CHF

Engadin pur (ab 07.06.24)

Leistungen: 3 Übernachtungen, täglich alpines Schlemmerfrühstück, 1 Apero riche mit 1 Glas Prosecco, 1 Abendessen mit 4 Gängen im Gourmet Restaurant, 1 Abendessen dine around im Bistro Belvair oder im Hotel Belvedere, 1 Heupackung mit Engadiner Kräutern im SPA Vita Nova u. v. m. – Preis p. P.: ab 610 CHF

Wellness und Genuss

Leistungen: 2 Übernachtungen, alpines Schlemmerfrühstück, 1 Abendessen im Rahmen der Halbpension, 1 Römisch-Irisches Bad im Engadin Bad Scuol u. v. m. – Preis p. P.: ab 345 CHF

