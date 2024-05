Redmann will Unis vom Verfassungsschutz beobachten lassen

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) – Angesichts des zunehmenden Protests gegen Israel und jüdische Studenten fordert Brandenburgs CDU-Vorsitzender Jan Redmann die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern zur Überwachung der deutschen Universitäten auf.

Der „Bild“ (Samstagsausgabe) sagte Redmann: „Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zum Grundgesetz. Das Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsräson. Der Verfassungsschutz muss deshalb auch bei Linksextremisten und Islamisten genau hinschauen und sie beobachten – auch an unseren Universitäten.“

Redmann ergänzte, es handele sich um ein bundesweites Problem. Deshalb müsse die Beobachtung durch den Verfassungsschutz „bundesweit passieren“, sagte der CDU-Politiker der „Bild“: „Wir in Brandenburg haben neben den Rechtsextremisten die Linksextremisten und Islamisten voll auf dem Schirm.“



Foto: Pro-Palästina Camp an der Uni Bonn am 09.05.2024, via dts Nachrichtenagentur

