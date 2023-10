Bernd Hinteregger lädt zum Business- & Wirtschaftstalk auf Joyn & in Sat.1 Österreich

Ab 15. Oktober stehen am Vorabend auf Joyn & in Sat.1 Österreich Politik & Wirtschaft im Vordergrund. Prägnant & knackig spricht der Kärntner Bernd Hinteregger im frischen Business Talk mit u.a. Monika Köppl-Turyna, Marcus Arige & Eveline Steinberger

Wien, 6. Oktober 2023. Business & Politik zum Vorabend: Der Kärntner Erfolgsunternehmer und Investor der PULS 4 Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ (Staffel 8) Bernd Hinteregger lädt ab 15. Oktober wöchentlich am Sonntag um 20:05 Uhr auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer Joyn und im TV in Sat.1 Österreich zum neuen & dynamischen Studiotalk. Und dabei wird nicht lange um den heißen Brei geredet. Denn bei „Bernd Hinteregger – Der Talk“ treffen Wirtschaft und Politik aufeinander. Am Programm stehen die spannendsten & aktuellsten Themen, die zusammen mit seinen Studiogästen nicht nur diskutiert, sondern vor allem in kurzer Zeit prägnant auf den Punkt gebracht werden.

„Wann, wenn nicht jetzt, müssen wir handeln. Der Fokus muss nach vorne gerichtet werden und sein. Genau das möchte ich auch mit meinen Gästen im Studio bewirken: Lösungsansätze liefern sowie glasklare Ansagen und Zukunftsperspektiven geben“, freut sich Bernd Hinteregger auf den Talk.

Unter anderem zu Gast in den ersten Ausgaben sind EcoAustria Direktorin Monika Köppl-Turyna, Unternehmerin Eveline Steinberger, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien Marcus Arige und Unternehmer & Investmentbanker Florian Koschat, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten Wolfgang Fercher und mehr. Das Themenspektrum ist dabei breit gefächert: Ob über zukunftsweisende & innovative Steuermodelle für Österreich, die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz im Wirtschaftssystem, das Politiker-Knowhow oder der Stellenwert der Start-Up-Szene der Alpenrepublik – Gemeinsam sollen im ergebnisorientierten Gespräch Zukunftsperspektiven oder auch Lösungsansätze diskutiert und präsentiert werden.

Das beschäftigt Österreich: Durch die im Rahmen von „Bernd Hinteregger – Der Talk“ besprochenen Themen in Bezug auf Politik und Wirtschaft sollen sich die Zuseher:innen nicht nur eine Meinung bilden können, sondern vor allem auch positive Inspiration bieten. Unter hintereggertalk@puls24.at haben die Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit Feedback zu geben sowie auch ihre Wunschthemen einzusenden.

„Bernd Hinteregger – Der Talk“ ab 15. Oktober immer sonntags um 20:05 Uhr kostenlos auf Österreichs SuperStreamer Joyn & in Sat.1 Österreich und ab 20. Oktober immer freitags, 19:45 Uhr auf PULS 24

Bild © tvsalon

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4