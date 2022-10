BERNINA und Kaffe Fassett machen das Nähen bunt

Die Schweizer Nähmaschinen-Traditionsfirma BERNINA geht eine Zusammenarbeit mit dem Textilkünstler Kaffe Fassett ein und lanciert zwei Sondermodelle in kühnem, buntem Design.

An Farbe und Mustern mangelt es nicht in der Textilbranche. Beim Nähen, Sticken und Quilten wird gerne mit bunten Stoffen, Garnen und Bändern gearbeitet. Eine Ausnahme bildeten bislang die Nähmaschinen. Deren Styling war in der Regel zurückhaltend; es dominierten weiss, schwarz und metallische Farbtöne. Zusammen mit Kaffe Fassett hat sich BERNINA aufgemacht, dies zu ändern.

Während seiner gesamten Karriere – die mehr als 60 Jahre andauert – hat Kaffe Fassett Menschen inspiriert und ermutigt, ihrem Farbinstinkt zu vertrauen. «Farbe macht die Welt schöner», sagt der Künstler in einem Video von BERNINA. Dieses Credo hat er auf das Design zweier Nähmaschinen übertragen. Mit der BERNINA 770 QE PLUS Kaffe Edition und der BERNINA 475 QE Kaffe Edition sind zwei Sondermodelle in limitierter Auflage entstanden, die so bunt sind wie das Leben selbst. Vor kurzem wurden die neuen Nähmaschinen enthüllt.

Alles im grünen Bereich!

Das kleinere der beiden Modelle, die B 475 QE Kaffe Edition, hat genau die richtige Grösse für private Ateliers und ist stark genug, um mit vielen Lagen grösserer Quilts fertigzuwerden. Wie für BERNINA üblich ist die Fertigungsqualität auf höchstem Niveau. Weniger üblich ist die Farbe der Maschine: Die B 475 QE Kaffe Edition ist komplett hellgrün bzw. «Aqua», wie der Künstler den Farbton nennt. Vom Handrad bis zum Tragegriff, die Farbe zieht sich durch.

Kaffe Fassett sagt: «Ich habe beim Betrachten von Nähmaschinen oft gedacht: Wäre es nicht schön, wenn sie ein bisschen dekoriert wären … oder wenn sie sogar in einer anderen Farbe als Weiss hergestellt werden könnten.» Die Entwickler bei BERNINA haben diesen Traum wahrgemacht. Für das bunt gemusterte Blenden-Design hat sich Kaffe Fassett von seinen gläsernen venezianischen Briefbeschwerern inspirieren lassen. «Basierend auf dieser Idee und dem Design eines meiner Stoffe haben wir einige Muster auf die Nähmaschine übertragen, was meiner Meinung nach wunderbar funktioniert.»

Blütenzauber für Mutige

Mit seiner Kunst und in seinen Vorträgen lädt Kaffe Fassett dazu ein, sich ganz auf die Kraft von Farbe zu verlassen, mutig zu sein und Regeln zu brechen. «Be bold and break rules!». Die B 770 QE PLUS Kaffe Edition ist die richtige Maschine für mutige Regelbrecher, die Farben mögen. Sie ist ausgestattet mit einer lavendelfarbigen Blende, auf der von Kaffe Fassett entworfene Blüten angeordnet sind. «Wir haben aus den Blumen des Stoffmusters auch Stickdateien erstellt und in die Maschine integriert», sagt Kaffe Fassett. Damit können die Blumen ausgestickt und z.B. auf Kleidung oder Quilts verwendet werden.

Sowohl die B 475 QE als auch die B 770 QE PLUS sind zudem mit exklusiven neuen Zierstichen nach Zeichnungen von Kaffe Fassett ausgestattet. Dieser sagt: «Ich weiss, dass Quilter und Quilterinnen Zierstiche lieben, also habe ich Stiche kreiert, die zum Quilten und Dekorieren verwendet werden können.»

Die BERNINA 770 QE PLUS und die BERNINA 475 QE in der Kaffe Edition werden im Herbst im Nähmaschinen-Fachhandel in der Schweiz und in Deutschland erhältlich sein. Die B 475 QE Kaffe Edition wird im Set zusammen mit einem passend bestickten und bedruckten Nähmaschinen-Rollkoffer angeboten. Die B 770 QE PLUS Kaffe Edition gibt es im Paket mit Stickmodul, Rollkoffer und Stickmodultasche und einem von Kaffe Fassett zusammengestellten Stoffkit.

Bild Textilkünstler Kaffe Fassett

Quelle BERNINA International AG