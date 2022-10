Das Schweizer Unternehmen für Ausgabenmanagement Yokoy eröffnet eine Niederlassung in Madrid.

Das Schweizer Unternehmen Yokoy setzt sein Wachstum fort und kündigt die Expansion nach Spanien mit einem lokalen Team und einem Büro in Madrid zur Unterstützung der regionalen Aktivitäten an. Hiermit unterstreicht das Fintech das große Potenzial für die Hyperautomatisierung des Ausgabenmanagements auf dem spanischen Markt und bringt seine einzigartige End-to-End-Lösung in die südeuropäische Region.

Mit einem zukunftsweisenden Ansatz zur Automatisierung des Ausgabenmanagements hat sich Yokoy zum Ziel gesetzt, die drei wichtigsten Pfeiler der Unternehmensausgaben – Lieferantenrechnungen, Firmenkarten und Spesen – auf einer Plattform zu konsolidieren. Yokoy ist eine umfassende, automatisierte Lösung für das Ausgabenmanagement, die auf dem Einsatz des hauseigenen, selbstlernenden KI-Algorithmus basiert. Die Plattform von Yokoy spart nicht nur Zeit und schafft Effizienz für die Mitarbeitenden, sondern senkt auch bis zu 80 % der mit dem Ausgabenmanagement verbundenen Kosten.

Zuverlässiger Anbieter für das automatisierte Ausgabenmanagement bei spanischen Unternehmen

Mittlere bis große Unternehmen in Spanien zeigen starkes Interesse an der Einführung von Lösungen für die Automatisierung der Unternehmensausgaben. „Wir sind bereits im Gespräch mit spanischen Kunden und wollen unser Geschäft in den kommenden Monaten deutlich ausbauen. Wir verfolgen ehrgeizige Ziele für den spanischen Markt und orientieren uns hierbei an unseren vergangenen Expansionen sowie an unserem fundierten Produktwissen und unserer Expertise im Finanzwesen“, sagt Philippe Sahli, CEO von Yokoy, und fügt hinzu: „Im Gegensatz zu vielen Unternehmen, die lediglich darauf abzielen, Prozesse zu automatisieren, besteht die Mission von Yokoy darin, die Art und Weise, wie Geschäftsausgaben verwaltet werden, durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zu verändern. Wir verstehen die Bedürfnisse globaler, aber auch regionaler Unternehmen, wenn es darum geht, ihre Prozesse zu modernisieren. Unsere Lösung ist so konzipiert, dass sie sowohl anpassbar als auch skalierbar ist und sämtliche Bereiche des Ausgabenmanagements im Unternehmen abdeckt.“

Am neuen Standort von Yokoy in Madrid sind Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen vertreten, die sich auf den spanischen Markt konzentrieren und die Position des Unternehmens als zuverlässiger Anbieter für das Ausgabenmanagement von mittelständischen und großen Unternehmen sichern.

Stabiles Wachstum im deutschen Markt

Seit Mitte 2021 ist Yokoy in Deutschland vertreten. Rund 60 Mitarbeitende kümmern sich heute vom Münchner Standort aus um die Pflege und den Ausbau des deutschen Kundenportfolios. Philippe Sahli sagt: „Der deutsche Markt ist nicht primär aufgrund seiner Marktgröße für uns relevant, sondern vor allem aufgrund der Anzahl mittelständischer und großer Unternehmen, nach denen wir unsere Lösung ausrichten. Als Schweizer Unternehmen ist uns Deutschland sprachlich und kulturell natürlich sehr nah. Nach dem österreichischen Markteintritt im Herbst 2020 war die Expansion nach Deutschland daher der nächste logische Schritt, um den gesamten DACH-Markt zu erschließen.“ Wie relevant der deutsche Markt für Yokoy ist, zeigt auch ein Blick in das Kundenportfolio. Hierzu gehören namhafte Firmen wie DPD oder ASK Chemicals. Von der im DACH-Raum gewonnenen Erfahrung profitiert Yokoy auch für den Markteintritt in Spanien.

Unterstützt von namhaften Investoren

Yokoy wurde 2019 gegründet und verzeichnet ein jährliches Wachstum von 400 %. Dies erklärt die Unterstützung von namhaften Risikokapitalgebern wie Sequoia Capital, Left Lane Capital, Balderton Capital, Swisscom Ventures, SIX FinTech Ventures Fund und weiteren. Im März 2020 sammelte Yokoy Startkapital (1,7 Mio. $) unter der Leitung von Swisscom Ventures und SIX FinTech Ventures Fund. Nach Abschluss einer Serie-A-Runde im Oktober 2021 (26 Mio. $) kommunizierte das Unternehmen im März 2022 eine weitere Finanzierungsrunde, die von Sequoia Capital (80 Mio. $, Serie B) angeführt wurde. Das Schweizer Fintech beschäftigt über 250 Mitarbeitende, zählt mehr als 500 Kunden und ist derzeit in sechs Ländern vertreten (Schweiz, Deutschland, Österreich, Niederlande, Serbien und Spanien). Yokoy verfolgt in Europa weitere Wachstumspläne.

Bild Symbolfoto

Quelle newskontor GmbH