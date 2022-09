better ventures erweitert sein Team

better ventures, der Impact-Angel-Club, setzt seine erfolgreiche Entwicklung fort und erweitert in dem Kontext das Team:

Moritz Vohler (30) kommt von Sono Motors, wo er für die Unternehmensfinanzierung verantwortlich war, Valentin Schmitt (29) vom Entrepreneurship Center, dem Tech-Inkubator der RWTH Aachen UniversityTech-Inkubator, in dem er als Head of Mobilization aktiv war.

Über 50 Unternehmer:innen, u.a. die Gründer:innen von Flaschenpost, Flaconi, HelloBody, kartenmacherei, Lillydoo, everdrop oder Ankerkraut, investieren über den Angel Club gemeinsam in Impact-Startups. „Wir sind überzeugt davon, dass Unternehmer:innen am ehesten imstande sind, die größten Probleme unserer Zeit zu lösen. Mit unserem Knowhow, unserem Netzwerk und unserem Kapital beschleunigen wir sie”, erklärt Tina Dreimann, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von better ventures, die Mission.

better ventures hat in Startups wie everdrop, Liefergrün, oder Heatle investiert. Vohler und Schmitt sollen dabei helfen, die nächsten Impact-Unicorns zu finden. Vohler hat bei Sono Motors sämtliche Finanzierungsrunden – von der Seed-Runde bis zum IPO – verantwortet, Schmitt den Tech-Inkubator der RWTH Aachen aufgebaut und zu einem der führenden universitären Inkubationsprogrammen Europas geformt.

„better ventures vereint gesellschaftlichen Impact, Investing und Unterstützung für ambitionierte Gründer:innen und die Möglichkeit, selbst stark zu wachsen und so das größte Impact Investor:innen-Netzwerk Europas aufzubauen”, erklärt Schmitt seinen Wechsel. „Das Netzwerk aus einzigartigen Business Angels, die neben Funding auch ihr Netzwerk und Know How einbringen und die konsequente Fokussierung auf Impact können dabei helfen, die Klimakrise abzuwenden”, begründet Vohler seine Motivation, sich better ventures anzuschließen.

„Moritz und Valentin bringen nicht nur umfangreiche Erfahrungen mit, sondern sind auch zwei außergewöhnliche Menschen: integer, ambitioniert und intrinsisch motiviert, die Welt zu verbessern. Damit passen sie hervorragend zu better ventures und werden dazu beitragen, dass wir noch mehr Gründer:innen dabei helfen können, ihre Impact-Startups zu skalieren”, heißt Dreimann die Neuzugänge willkommen.



Bild v.l.n.r. Co-Gründer und Geschäftsführer Cédric Duvinage, Moritz Vohler, Valentin Schmitt sowie Co-Gründerin Tina Dreimann.

