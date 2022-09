Der Tech-Disruptor HiBob stellt seine HR-Plattform Bob erstmalig auf Europas größter Personalmesse Zukunft Personal Europe vor. Das Unternehmen positioniert sich als Thought Leader und Full-Service-Anbieter für alle Ansprüche einer effizienten HR.

HiBob präsentiert vom 13. bis 15. September beim Kölner HR-Expo-Event Zukunft Personal Europe 2022 seine HR-Plattform Bob dem Fachpublikum. Die HRIS Bob sponsert den Themenbereich „Future of Work“ und stellt dort aus (E.24 – Halle 4.1). Hier sind Aussteller vertreten, die als innovative Wegbereiter dynamischer, agiler sowie digitaler Strukturen und Arbeitsräume gelten.



Die Teilnahme an der Zukunft Personal Europe unterstreicht den Expansionskurs des Unternehmens in der DACH-Region. Hier ist Bob derzeit bei über 70 Kunden in der Anwendung. Den Aufbau der deutschen HiBob-Präsenz und das Management aller regionalen Aktivitäten steuert Melanie Wagner, Country Managerin DACH. Die Expertin für HR-Technologielösungen steht für einen persönlichen Austausch mit Medienvertretern und HR-Entscheidern aus Unternehmen an allen Messetagen zur Verfügung.



„Ich freue mich riesig, in diesem Jahr erstmalig mit HiBob an der Zukunft Personal teilzunehmen“, sagt Melanie Wagner, Country Managerin DACH. „Für mich ist unser Messe-Auftakt die perfekte Gelegenheit, unser Produkt Bob zu zeigen und unser Unternehmen zu präsentieren. Ich bin gespannt auf unseren Stand und den persönlichen Austausch mit HiBob-Interessenten und der HR-Community. Ich freue mich besonders auf meinen Panel Talk zum Thema mentale Gesundheit mit Kimberly Breuer, Co-Founderin und CEO von Linkminded, und Fabian Tausch, Podcaster und Gründer der Unicorn Bakery. Zudem werde ich einen Vortrag zum Thema ,Neue Arbeitswelt‘. Als Sponsor des Highlight Topics ,Future of Work‘ haben wir viel vor auf der Zukunft Personal.“



HiBobs neueste Sales-Verstärkung Julian Tesche, Sales Executive, wird ebenfalls vor Ort sein. Er gilt als HR- und Coaching-Experte und wird ab September die Steuerung der Vertriebsmitarbeiter*innen sowie die Neukundengewinnung im DACH-Raum verantworten. Mit beiden Ansprechpartnern können bereits im Vorfeld Termine vereinbart werden.

Zusätzlich zu den Aktivitäten am Messestand und den Vorträgen veranstaltet HiBob ein Community Event mit Kund*innen am ersten Messeabend im Glashaus des Hyatt Regency.

HiBob auf der Zukunft Personal Europe

Anwesenheit: 13.-15. September 2022 zu den regulären Öffnungszeiten

Standnummer: E.24- Halle 4.1

Link zum Ausstellerprofil + Vorträgen: https://www.zukunft-personal.com/de/events/zp-europe/besuchen/ausstellerliste/#list-h

