better ventures investiert in ecoLocked

Das deutsche CarbonTech-Startup ecoLocked, das innovative Materialien zur Dekarbonisierung der Bauindustrie entwickelt, gibt den Abschluss einer ersten Finanzierungsrunde in Höhe von 1,8 Mio. Euro bekannt.

Unter dem Dach von better ventures investieren Gwen Schröter (Golzern VC), Christoph Behn (Kartenmacherei), Anne, and Stefan Lemcke (Ankerkraut). Angeführt wird die Runde vom britischen VC Counteract , der sich auf Kohlenstoffabbau-Startups spezialisiert hat. Ebenso an Bord ist SFO , sowie weitere Business Angels, die sich auf Klima-Themen fokussieren.

„Ein massiver Anstieg der CO2-Abscheidung durch Biokohle-Produktion in den nächsten Jahren ist unverzichtbar – ohne können wir das 1.5°-Ziel nicht mehr einhalten.“, so Mario Schmitt, Co-Gründer und CEO von ecoLocked. „Betonstrukturen sind optimal geeignet, um all diesen ‘eingefangenen’ Kohlenstoff und sein Potenzial zur Reduktion von Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu nutzen, zum Beispiel durch eine verbesserte Wärmedämmung. ecoLocked entwickelt einen einfachen Weg, modifizierte Biokohle in Baumaterialien zu integrieren, um damit die maximale Klimawirkung zu erzielen. Schon bald werden wir die ersten komplett CO2-freien und funktionalen Betonmischungen auf den Markt bringen können.”

Das Kerngeschäft von ecoLocked liegt in der Entwicklung und Vermarktung CO2-optimierter Rezepturen für Beton auf Grundlage des CO2-negativen Materials Biokohle (oder „Biokohlenstoff“). Das Unternehmen wird die frischen Mittel nutzen, um erste Pilotprojekte durchzuführen und die für das erste Halbjahr 2023 geplante Markteinführung seiner ersten CO2-reduzierten Rezepturen für biokohlebasierte Betonfertigteile zu beschleunigen. Mit weiteren Investitionen in sein Forschungs- und Entwicklungsteam will ecoLocked eine eigene Technologieplattform aufbauen, die die schnelle Formulierung klimaschonender Rezepturen für alle wichtigen Anwendungen von Beton und anderen Baustoffen ermöglicht.

„Beton ist für fast acht Prozent aller Emissionen verantwortlich. Daher freuen wir uns sehr, ecoLocked unterstützen zu dürfen. Ihre Lösung wird nicht nur die Bau-Industrie revolutionieren, sondern kann ein wichtige Rolle für das Erreichen unserer Klimaziele spielen. Besonders ist die Lösung von ecoLocked auch, weil sie sich kosteneffizient in die aktuellen Betonproduktionsprozesse einfügt und dabei sogar wichtige Eigenschaften des Endprodukts verbessert”, argumentiert Tina Dreimann, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von better ventures.

ecoLocked wurde im September 2021 von Mario Schmitt (geb. Vaupel), CTO Micheil Gordon und CCO Stefanie Gerhart gegründet. Frühe Unterstützung kam von dem Climate-Tech-Venture Builder 1.5° Ventures und dem CTO von Sunfire, Christian von Olshausen. Das Unternehmen operiert von Berlin aus.

ecoLocked entwickelt für Kunden aus der Baubranche sowohl CO2-optimierte Betonrezepturen als auch die entsprechenden Biokohlenstoff-Zusatzstoffe. Diese Zusatzstoffe werden direkt im Betonwerk integriert, ohne dass größere Prozessänderungen oder zusätzliche Investitionen erforderlich sind. Das Unternehmen bereitet zurzeit erste Produkte für die Zertifizierung und Markteinführung vor.

Bild: Team v.l.n.r. Chinmay Save, Mario Schmitt, Steff Gerhart, Nsesheye Priebe, Micheil Gordon Fotograf/Bildquelle: Annette Koroll

