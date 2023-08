Unter Powerfrauen

Bettina Häberle übernimmt Position in der Geschäftsführung

Doppelt hält besser: Seit Sommer 2023 ergänzt Bettina Häberle als neue COO die weibliche Führungsspitze und über­nimmt neben Martina Boettcher, CEO der VAYA Group, einen der wichtigsten Posten bei Österreichs größter Hotelgruppe im Alpenraum. Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist sie für die Bereiche Sales, Marketing & PR, Revenue Management, Reservierung und insbesondere für die strategische Posi­tionierung und Weiterentwicklung der Marke VAYA zuständig. Mit über 25 Jahren internationaler Führungserfahrung in über zehn Ländern im Bereich Sales und Marketing sowie im operativen Hotel­management erweist sich Bettina Häberle als echte Allrounderin.

Ihre berufliche Laufbahn begann die gebürtige Schwäbin als Director of Sales in mehreren europäischen und osteuropäischen Hotels der internationalen InterContinental Hotels Group, die Beschäftigung bei weiteren internationalen Hotelkonzernen folgte. Zuletzt, 2018, wechselte Häberle als Group Director of Sales & Marketing zu der Katara Hospitality AG in Zug in der Schweiz. Hier koordinierte sie die Umsetzung der Wachstumsstrategie für die Marke Bürgenstock Selection. ­

Nach ihrem Abschluss an der HOSTA Hotel and Tourism Management School in Leysin, Schweiz, startete Bettina Häberle ihre Karriere bei IHG mit der Position des Assistent Director of Sales im Hotel InterContinental Luxemburg. Es folgten weitere Stationen in Slowenien, Tunesien, Polen, Ungarn und Wien, wo sie zuletzt als Geschäfts­führerin & Area Director of Operations bei der IC Hotelbetriebsgesellschaft für die Steigerung von Service-, und Produktqualität, Umsatz und Profitabilität von 100 Hotels der Marken Crowne Plaza, Indigo und Holiday Inn in zwölf Ländern verantwortlich war.

Bild © VAYA Group

Quelle STROMBERGER PR GmbH