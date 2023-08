Expansion im Dschungel

Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit erweitert Angebot – Großer Wasserpark und neue Zimmer versüßen All-Inclusive-Urlaub

Natürlich luxuriös: Delta Hotels by Marriott Riviera Nayarit, An All-Inclusive Resort präsentiert nach umfangreichen Umbauarbeiten den neuen weitläufigen Wasserpark Aqua Jungle & River Experience sowie einen Anbau mit neuen Zimmern und Suiten. Eingebettet in den tropischen Urwald im Norden Mexikos, kommen Gäste in den Genuss von insgesamt sieben Pools, fünf Whirlpools ausschließlich für Erwachsene, einem ausgedehnten Lazy River und zwei Bereichen mit Wasserrutschen und Planschanlagen eigens für Kids. Inspiriert von den Grutas de Tolantongo im Bundesstaat Hidalgo, wo Thermalwasser aus heißen Quellen in natürliche Pools strömt, ermöglicht auch das Delta Nayarit seinen Gästen einen naturnahen Urlaub inmitten einer üppigen Dschungellandschaft.

Als Teil von All-Inclusive by Marriott Bonvoy, dem exklusiven All-Inclusive-Konzept von Marriott International, begeistert das Hotel darüber hinaus mit drei Restaurants der regionalen, mexikanischen und asiatischen Küche, einem Beach Club und dem renommierten Tzicuri Spa. Die Zimmer und Suiten wurden im Zuge des Umbaus von 117 auf 212 aufgestockt und zeichnen sich durch viel Komfort und regionale Architektur und Kunst aus. Die Übernachtung in einem der neuen Zimmer kostet ab 277 Euro im Doppelzimmer. Das Delta Riviera Nayarit ist zudem Teil des Bonusprogramms Marriott Bonvoy. Weltweit sammeln mehr als 189 Millionen Mitglieder Punkte und können diese in fast 8.600 Hotels und Resorts einlösen. Weitere Informationen finden sich unter: www.all-inclusive.marriott.com/delta-by-marriott-all-inclusive-resort-riviera-nayarit. ­

„Wir freuen uns, Reisenden jeder Altersgruppe mit diesem neuen Wasserpark ein weiteres, ganz besonderes Erlebnis inmitten der wunderschönen Natur bieten zu können“, erklärt Ismael Morales, General Manager des Delta Riviera Nayarit. „Die Pools sind der Treffpunkt für alle Gäste inmitten unseres All-Inclusive-Resorts und durch die Ergänzung gibt es nun noch mehr Orte an denen einmalige Erinnerungen geschaffen werden können.“ Xavier Pineda, Director of Sales and Marketing für All-Inclusive for Caribbean and Latin America, ergänzt: „Die neuen Zimmer und der Wasserpark werden der wachsenden Nachfrage nach erstklassigen Annehmlichkeiten und Unterkünften, einer vielseitigen Kulinarik und maßgeschneiderten All-Inclusive-Angeboten gerecht. Auch für Reisegruppen sind sie ein Pluspunkt, da diese immer Hotels bevorzugen, die alles an einem Ort vereinen.“

Bild © Marriott International

Quelle STROMBERGER PR GmbH