Bind-X sichert sich 10 Millionen Euro

Spezialist für biologische Bindung von Materialien baut internationale Expansion aus und bereitet weitere Markteintritte in Landwirtschaft, Bergbau und Infrastruktur vor.

Bind-X, ein schnell wachsendes Technologieunternehmen im Bereich der industriellen Biotechnologie, hat eine Finanzierungsrunde über 10 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Die Mittel wurden von namhaften Investoren aus dem In- und Ausland (HG Ventures, K&K 1, Saxovent, Greeneering Invest) bereitgestellt und werden dazu beitragen, die Biologisierung und Dekarbonisierung von etablierten Industrien voranzutreiben.

Im Fokus des weiteren Wachstums der Bind-X liegen Produkte zum alternativen Unkrautmanagement in der Landwirtschaft, zur ökologischen Staubunterdrückung in der Bergbauindustrie und zur Reduktion von Bitumen im Straßenbau.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Bind-X und darauf, dieses Expertenteam in wichtigen Innovationsbereichen und der Entwicklung neuer Produktanwendungen zu unterstützen“, sagt John Glushik, Managing Director von HG Ventures, dem Corporate-Venture-Arm der Heritage Group mit Hauptsitz in Indianapolis, USA.

Die jüngste Investitionsrunde zeigt das kontinuierliche Vertrauen der Investoren in die versatile Technologie-Plattform Bind-Tech® und das wegweisende Engagement der Firma, ganze Industrien nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Durch den Einsatz von innovativen Bindern sparen die Kunden von Bind-X schon heute Megatonnen an CO2 ein.

“Unsere neuen Gesellschafter ergänzen das bestehende Konsortium ideal. Ihre relevante Branchenerfahrung wird die aktuelle Dynamik noch verstärken und zu starkem Wachstum in unseren Kernmärkten führen”, so Kay Balster, Principal beim High-Tech Gründerfonds (HTGF).

„Wir sind begeistert über das große Interesse an unserer Series B Finanzierungsrunde und dankbar für das Vertrauen, das sowohl unsere Bestandsgesellschafter (HTGF und Vantage Value) als auch neue Investoren in Bind-X setzen“, sagt Martin Spitznagel, Gründer und CEO von Bind-X. „Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, unsere globale Expansion weiter voranzutreiben, unsere Produktionskapazitäten entsprechend zu steigern und unser Team an mittlerweile drei internationalen Standorten weiter auszubauen.“

„Wir sind hocherfreut, dass Bind-X in schwieriger werdenden Zeiten der Finanzierungen eine signifikante Runde einwerben konnte. Das Biotech-Unternehmen ist ein tolles Beispiel für eine neuartige Technologie, von denen es viele im IZB gibt. Unser Dank gilt auch den Geldgebern, die nicht nervös werden und an Bind-X und den Standort glauben. Ich bin sicher, dass Bind-X seine revolutionäre Technologie weiter im Markt platzieren und seine Vision vorantreiben wird, die Nachhaltigkeit und Rentabilität von Industrien durch die Optimierung, Anpassung und Industrialisierung biotechnologischer Prozesse zu verbessern“, so Dr. Peter Hanns Zobel, Geschäftsführer IZB, über das erfolgreiche Start-up, das seinen Sitz am Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie in Martinsried bei München hat.

Bild: Bind-X Geschäftsleitung (v.l.n.r.): Dr. Luitpold Fried, CTO; Dr. Martin Krehenbrink, CPO; Martin Spitznagel, CEO und Heinz Schwan, CFO (nicht auf dem Bild)

Quelle Fördergesellschaft IZB mbH