TRYB® konnte die aktuelle Finanzierungsrunde erfolgreich mit einer Unternehmensbewertung von über 30 Millionen Euro abschließen.

Die Kölner Pretabolic Health Science GmbH, Fasten-Innovator sowie Hersteller und Vertreiber des intelligenten Fastendrinks TRYB®, hat seine aktuelle Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und konnte ein bekanntes Family Office von sich überzeugen. Der bestehende Gesellschafterkreis, zu dem unter anderem Familienunternehmer Marcus Bauer gehört, wird ab jetzt durch das bekannte Kölner Investoren-Ehepaar Ute Reißdorf und Dr. Heribert Landskron-Reißdorf erweitert. Die Unternehmensbewertung in dieser Serie-A Runde beträgt 30 Millionen Euro.

Die Pretabolic Health Science GmbH steht mit einer innovativen, wissenschaftlich fundierten Fasten-Methode rund um den intelligenten Fastendrink TRYB® für alltagstaugliches Fasten. Das umfassende Konzept basiert auf ernährungswissenschaftlichen Forschungsergebnissen und wird fortlaufend von einem Team aus Ernährungswissenschaftler:innen weiterentwickelt, um die positiven Auswirkungen des Fastens für jede:n zugänglich und erlebbar zu machen. Der Erfolg gibt dem Start-up recht: Schon kurz nach der Markteinführung zum Jahresbeginn wurde der TRYB®-Fastendrink bereits mehrere tausend Mal verkauft und konnte einen großen Kundenstamm aufbauen.

Auf Wachstumskurs

Nach diesem erfolgreichen Start beginnt für das Unternehmen nun die erste Expansionsphase mit neuer Unterstützung: Die bekannte Kölner Familie Reißdorf konnte nicht nur als starker Investor gewonnen werden, sondern erweitert auch den Entscheiderkreis der Gesellschaft, zu der auch der Familienunternehmer Marcus Bauer, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Bauer Gruppe, gehört. Die Pretabolic Health Science GmbH plant künftig vor allem den intensiven Geschäftsausbau in der DACH-Region sowie die Internationalisierung im gesamten europäischen Ausland. Zudem wird – wissenschaftlich fundiert und auf Basis des TRYB®-Fastenprinzips – an der Erweiterung der Produktpalette gearbeitet.

Gemeinsam noch stärker

„Wir freuen uns sehr, Ute Reißdorf und Dr. Heribert Landskron-Reißdorf als neue Investoren im Gesellschafterkreis zu haben und in ihnen Partner gefunden zu haben, die unser Fasten-Konzept und unsere Vision von einer ganzheitlich nachhaltigen Ernährungsweise teilen. Dass sie diesen Weg gemeinsam mit uns aktiv gestalten wollen, ist eine große Bereicherung. Ihre jahrzehntelange Erfahrung und das Know-how in der Getränkebranche sind für uns die ideale Ergänzung und von unschätzbarem Wert für die Entwicklung von TRYB® und weiteren Produkten“, so Tea Meiner, CEO.

Auch Dr. Heribert Landskron-Reißdorf freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und erkennt in TRYB® ein Produkt mit großer Zukunft: „Wir beobachten schon seit geraumer Zeit das enorme Potenzial des Food Health Sektors und sind sowohl von der Nachhaltigkeit des TRYB®-Fastenkonzepts als auch von der Innovationskraft des Teams überzeugt. Daher war es für uns ein logischer Schritt zu investieren und die TRYB®-Erfolgsstory mitzuschreiben“, so Landskron-Reißdorf.

Bild Das TRYB®-Konzept umfasst sowohl Produkte als auch weiterführende Services rund um gesunde Ernährung. / © TRYB®

Quelle Counterpart Group GmbH