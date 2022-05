Jetzt kommt der leckerste Anstrich für unser Brot – die neuen veganen Bio Aufstriche von GREENFORCE sind da.

Es ist Zeit für eine gesunde und nachhaltige Brotzeit.

Nach dem großartigen und erfolgreichen Launch des veganen Bio Gyros erweitert GREENFORCE sein Bio-Sortiment erneut. Die veganen Bio Aufstriche kommen in den köstlichen Sorten Curry-Mango, Kartoffel-Schnittlauch und Liptauer Art und können sowohl als klassischer Aufstrich als auch als Dip für Gemüsesticks etc. verzehrt werden. Bei den Sorten ist ganz sicher für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

Dank der Easy To Mix Pulverform sind die Aufstriche immer individuell portionierbar, das heißt es kann einfach so viel zubereitet werden, wie gerade benötigt wird. Das nicht verwendete Pulver lässt sich mühelos bis zu mehreren Monaten im Vorratsschrank aufbewahren. Damit bringt GREENFORCE erneut mehr Nachhaltigkeit in den Alltag und zeigt, wie leicht Lebensmittelabfall reduziert werden kann. #LessFoodWaste

Darum lieben wir die veganen Aufstriche von GREENFORCE

# pflanzenbasierte Protein- & Ballaststoffquelle

# aus kontrolliert biologischem Anbau

# auf Sonnenblumenbasis

# ohne Zusatz von Gluten

# ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern

# ohne Zusatz von Konservierungsstoffen

# ohne Zusatz von künstlichen Aromen

# ohne Zusatz von Farbstoffen

# 100 % Vegan

# in nur 10 Minuten frisch zubereitet

Zubereitung

Die Easy To Mix veganen Bio Aufstriche lassen sich ganz leicht und im Handumdrehen frisch zubereiten:

Einen Teil des Pulvers nehmen und mit pflanzlichem Speiseöl mixen.

Anschließend kaltes Wasser hinzugeben und zu einer glatten Masse vermengen.

Nach 10 Minuten im Kühlschrank ist der Aufstrich streichzart und bereit für den Anstrich aufs Brot oder einfach zum dippen.

Das veganen GREENFORCE Easy To Mix Bio Aufstriche sind unter greenforce.com erhältlich und kosten je 3,99 €.

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR