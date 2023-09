Ein Wunder, dieser Meerrettichbaum: Bio Moringa von Nature Basics.

Der Moringa Baum, auch Meerrettich- oder Wunderbaum genannt, ist als eine der nährstoffreichsten Pflanzen der Welt bekannt und kommt hauptsächlich in Afrika und Asien vor. Alle Teile des Baums können genutzt werden, wobei die Samen zur Wasserreinigung beitragen, Rinde, Wurzeln und Blätter vor medizinische Zwecke verwendet werden und die Blätter reich an Nährstoffen, Vitaminen und Spurenelementen sind. Das Nature Basics Bio Moringa ist gefüllt mit Pulver aus getrockneten Moringa Blättern Indiens, dem Ursprungsland des Baumes. Die Kapseln sind 100% natürlich und dank ihrer wertvollen Inhaltsstoffe wie Mineralien, Aminosäuren und essentiellen Omega-3 Fettsäuren eine wahre Pflanzenkraft im Ayurveda.

Nature Basics. Natürlich. Rein. Gesund.

Darum ist das Nature Basics Bio Moringa so besonders.

Moringa hat den Ruf, das „reichhaltigste und natürlichste Vitalstoff-Konzentrat der Erde“ zu sein. Dank essentiellen Omega-3 Fettsäuren bietet es sogar 22% rein pflanzliches Protein für den menschlichen Körper.

Weitere Vorteile sind:

# 100% vegan, rein & natürlich

# Frei von Zusätzen & Füllstoffen

# Pulver aus getrockneten Moringablättern

# Reich an Mineralien, Aminosäuren und essentiellen Omega-3 Fettsäuren (22% rein pflanzliches Protein)

# Nachhaltig verpackt in Glas und Graskarton

# Hergestellt in Deutschland

# Pro verkauftem Produkt pflanzt Nature Basics in Kooperation mit Eden Reforestation einen Baum

Wie sollte man Bio Moringa einnehmen?

Optimal ist eine Einahme 3 x täglich zum Essen mit 200 ml Wasser. Die Kapsel kann auch geöffnet und mit einem Löffel in ein Glas lauwarmes Wasser gerührt werden.

Über Nature Basics

Nature Basics wurde 2020 in Mainz gegründet und gehört zur founderholics GmbH. Die Marke steht für nachhaltige, klimapositive und qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper von innen heraus stärken und für eine optimale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung sorgen. Die Supplements werden alle mit ärztlichem Fachwissen und Experten aus der Naturheilkunde entwickelt. Es wird größte Sorgfalt auf die Reinheit der Inhaltsstoffe gelegt. Alle Produkte entstehen ausschließlich aus den Elementen natürlicher veganer Quellen und beinhalten keine unerwünschten Zusatzstoffe.

Das Bio Moringa von Nature Basics ist online unter naturebasics.de erhältlich. Es kostet 29,90 €.

Bild Nature Basics

Quelle Sonja Berger Public Relations