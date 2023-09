Ambitionen köstlich befeuern: foodspring enthüllt die Kampagne „Feed Your Fit“.

foodspring, ein führender Innovator im Bereich Fitnessernährung, plant, mit seiner bevorstehenden Kampagne „Feed Your Fit“ ab dem 5. September neue Maßstäbe für unseren Geschmacks- und Ernährungssinn zu setzen. Die Kampagne wird sich über die kommenden Monate erstrecken. Diese Initiative markiert eine neue Markenrichtung für foodspring, mit dem Ziel, sich als bevorzugter Partner in Sachen Ernährung für diejenigen zu etablieren, die ein aktives Leben führen. Dabei wird betont, dass Geschmack und Bequemlichkeit unverhandelbar sind.

Im Kern verkörpert „Feed Your Fit“ das Konzept, persönliche Fitnessziele mithilfe von Produkten von foodspring zu fördern. Der Begriff „feed“ symbolisiert die Anziehungskraft und ernährungsphysiologische Vielfalt der foodspring-Produktpalette, während „your fit“ die vielfältigen Fitnessaspirationen Einzelner umschließt. Foodspring nimmt stolz seinen Platz als unerschütterlicher Begleiter in dieser facettenreichen Reise ein und unterstützt Individuen auf ihren einzigartigen Wegen zum Wohlbefinden. Diese Kampagne bezeugt foodsprings Engagement, die Verbindung zwischen Geschmack und Ernährung zu verstärken und individuelle Fitnessziele zu fördern.

Lia Luckfiel, Brand Marketing Director bei foodspring, teilt ihre Begeisterung mit den Worten: „Bei foodspring freuen wir uns, die Kampagne ‚Feed Your Fit‘ zu starten. Es geht darum, die Freude an köstlichen Produkten zu genießen, während man seine Fitnessziele verfolgt, ganz gleich, welche diese sind. Wir möchten Einzelpersonen auf ihrem Weg zu einem gesünderen und aktiveren Leben unterstützen.“

Darüber hinaus hat foodspring kürzlich Christian Bubenheim als neuen CEO begrüßt. Mit seiner umfassenden Erfahrung im Omnichannel-Bereich, im digitalen Konsumentenbereich und im Bereich Führungskompetenz ist Christian bestens positioniert, um foodspring auf die nächste Stufe als führenden Akteur in der Kategorie Aktivernährung zu bringen. Dabei gewährleistet er den Erfolg von foodsprings neuer Markenrichtung, die sich in der Kampagne „Feed Your Fit“ widerspiegelt.

Die Kampagne „Feed Your Fit“ wird auf Instagram, Facebook und YouTube ausgerollt. Diese Plattformen ermöglichen es foodspring, mit Einzelpersonen in Kontakt zu treten, indem sie die Vorteile der Produkte durch eine Reihe von informativen und motivierenden Inhalten präsentieren.

Bild foodspring

Quelle STUDIO BRANDFORMANCE