PLETZER RESORTS: Black Friday bei den Pletzer Resorts

Von 20. bis 27. November 2023 laden die Pletzer Resorts zur Black Friday Week. Wer in dieser Zeit einen Gutschein für bewegende Wohlfühlmomente in einem der fünf Resorts in Tirol, Kärnten und Bayern kauft, der kann sich über 10 Prozent Rabatt auf den Gutscheinwert freuen. So haben Genießer eine Auszeit voll Move & Relax „in der Tasche“. Oder sie legen den Kraft-Kick für Körper, Geist und Seele ihren Liebsten unter den Weihnachtsbaum.

Wer zu einem aktiveren, gesünderen Lifestyle (zurück)finden möchte, ist in den Pletzer Resorts genau richtig. Experten kümmern sich hier um ein wohltuendes Gleichgewicht von Bewegung, Entspannung und Ernährung. In den Move Bereichen warten modern ausgestattete Fitnessräume mit erstklassigen Trainingsgeräten, 25 m Sportbecken zum kräftigen Bahnenziehen sowie In- und Outdoor-Pools. Bestens ausgebildete Coaches bieten vitalisierende und mobilisierende Gruppen- und Personaltrainings an.

Die Regionen rund um die Resorts laden ein, die Natur aktiv zu erleben: Beim Skifahren, Langlaufen und Schneeschuhwandern im Winter, beim Biken, Wandern und Trailrunning von Frühling bis Herbst. Weil jeder aktive Körper und Geist auch ausreichend Regeneration braucht, legen die Pletzer Resorts großen Wert auf hochwertige und vor allem wirksame Relax Angebote. Gäste tanken neue Energie aus dem vielfältigen Angebot aus Sport- und Wohlfühl-Massagen, Beauty-Treatments, Bädern und Packungen. Die Energy Küche der Pletzer Resorts unterstützt den nachhaltigen Frische-Kick mit nährstoffreichen und hochwertigen Köstlichkeiten aus den besten Zutaten der Region.

Alle fünf Pletzer Resorts liegen an wunderschönen Standorten und bieten die beste Ausgangslage für aktive und erholsame Naturerlebnisse. Die beiden Resorts Das Hopfgarten Familotel Tirol und Das Hohe Salve Sportresort befinden sich in Hopfgarten in den Kitzbühler Alpen. Ein wahres Naturtalent ist auch Das Walchsee Aktivresort im Tiroler Kaiserwinkel. Das Bayrischzell Familotel Oberbayern macht Familien fit für die Challenges des Alltags. Am Wörthersee, einzigartig schön direkt an der Lendlagune, liegt Das Seepark Wörthersee Resort.

