Winterzeit, Erkältungszeit: Gesund werden mit den Tonies

Winterzeit? Erkältungszeit! Husten und eine laufende Nase gehören ab sofort fast wöchentlich zum Familienalltag. Das lässt sich nicht vermeiden, aber vielleicht ein bisschen besser aushalten: Wenn Kinder wissen, dass sie nicht allein sind und, dass auch die nervigste Erkältung irgendwann vorbei geht, macht es das schon besser. Der Audioexperte tonies hat genau dafür zahlreiche Tonies im Portfolio, mit denen sich die Krankheits-Zeit ein wenig leichter ertragen lässt.

„Ich bin ja so krank“, rief der kleine Tiger, „ich kann mich fast nicht mehr bewegen.“ „Halb so schlimm“, sagte der kleine Bär, „ich mach Dich gesund. Wo tut es Dir ungefähr weh?“ „Hier“, sagte der kleine Tiger und zeigte zuerst auf die Pfote. „Und vorne und hinten und rechts und links und oben und unten …“ – genau so geht es vielen Kindern. Der Janosch-Tonie „Ich mach dich gesund, sagte der Bär“ ist längt ein Klassiker geworden und zeigt auf liebevolle Weise, dass es auch dem kleinen Tiger manchmal nicht gut geht.

Auch „die Eule mit der Beule“ gehört zu den schönsten Tonies wenn es ums Kranksein geht, denn Sophie ist krank und muss das Bett hüten, aber leider liegen die Kuscheltiere im Weg – also erzählt Mama ihr zu jedem Tier eine Geschichte.

Und wer kennt ihn nicht, den kleinen Bobo Siebenschläfer? „Bobo beim Kinderarzt“ erzählt die Geschichte, die viele Kinder kennen: Ein Besuch beim Kinderarzt. Erst Wartezimmer, dann Sprechzimmer, dann Untersuchung. Immer dabei: das liebste Kuscheltier.

Doc McStuffins hingegen ist nicht selbst krank. Sie ist ein kleines Mädchen mit einem magischen Stethoskop, das Kuscheltiere und Spielsachen lebendig werden lässt. Und sie hat eine besondere Fähigkeit: Sie kann Spielzeuge gesund machen. In ihrer Praxis zeigen Doc und ihre Kuscheltier-Freunde, dass Untersuchungen beim Arzt überhaupt nicht schlimm sind!

