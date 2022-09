Blattgold: Die Erfrischungskur für Topf- und Gartenpflanzen

Nur das Beste für die Pflanze: Blattgold Düngetücher mit rein organischem Dünger aus natürlichem Faserzellstoff versorgen Pflanzen mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien

Für durchgängig gut versorgte Pflanzen im Zimmer, Garten oder auf dem Balkon: Die Blattgold Düngetücher wirken direkt an der Wurzel und versorgen die Pflanze von dort mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Einfach ein bis zwei der Tücher um den Wurzelballen wickeln und die Pflanze wie gewohnt einpflanzen – ohne umständliches Dosieren! Der organische Universaldünger eignet sich für alle Pflanzen und die Tücher lösen sich in der Erde auf, sodass kein Müll entsteht.

„Der grüne Daumen liegt mir in den Genen: Schon als Kind habe ich viel Zeit im Bauerngarten meiner Großmutter verbracht. Meine Omi war eine begnadete Gärtnerin und hatte eine Menge Geheimrezepte. Eins war, Kartoffelsäcke mit Pferdeäpfeln als Dauerdünger in ihren Beeten zu vergraben. Das Ergebnis gab Omi Recht! Sie hatte stets die dicksten Kartoffeln und die schönsten Blumen. Ich habe ihre Idee übernommen und weiterentwickelt: Die Blattgold Düngetücher werden auch direkt an die Wurzel gegeben und versorgen die Pflanzen so durchgängig mit allen nötigen Nährstoffen!“ Sabine Wirz-Springe, Gründerin von Blattgold

Die Erfrischungskur für Pflanzen, Blumen und Kräuter

Die feuchten Düngetücher von Blattgold enthalten rein organischen Dünger aus natürlichem Faserzellstoff und sind eine belebende Erfrischungskur für alle Pflanzen: So halten Basilikum und Co. endlich langfristig! Noch dazu sind sie leicht anzuwenden, ohne umständliches Dosieren: Einfach je nach Größe der Pflanze ein bis zwei Düngetücher um den Wurzelballen wickeln und die Pflanze anschließend wieder in den Blumentopf oder das Beet setzen – fertig. Nun versorgt sich die Pflanze automatisch mit den notwendigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien.

Hobbygärtner:innen brauchen die Pflanze nur noch wie gewohnt gießen und entspannt die Blütenpracht, den Ertrag und das Wachstum genießen. Bei Bedarf können sie ein neues Düngetuch verwenden, da sich das alte im Laufe der Zeit in der Erde zersetzt. Ein weiterer Pluspunkt: Die Düngetücher sind universell einsetzbar – egal, ob für Zimmer-, Balkon- oder Gartenpflanzen. Selbst Gummibäume erstrahlen nach Einreiben der Blätter mit dem Düngetuch in neuer Frische!

„Die Blattgold Düngetücher sind für mich eine praktikable Innovation für den Alltag, die perfekt in die Zeit passt. Sie sind organisch, sparen Zeit, sind leicht in der Anwendung und universell einsetzbar. Und auch die Gründerin beeindruckt: Sabine ist hoch motiviert und steckt voller Tatendrang und Leidenschaft für ihr Unternehmen.“ Dr. Georg Kofler Aufsichtsratsvorsitzender The Social Chain AG

Blattgold Düngetücher sind unter www.blattgold-duengetuecher.de aktuell für 9,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

