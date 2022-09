Clever Cakes: Wunderschöne Torten im Handumdrehen

Ideal für Kindergeburtstage, Feiern, um anderen Menschen eine Freude zu bereiten: Clever Cakes ist das praktische Set zur schnellen und einfachen Herstellung einer Fondanttorte

Fondanttorten sind wunderschön anzusehen und sorgen für den Wow-Effekt auf jeder Feier – aber die Herstellung ist mühsam und zeitaufwendig. Jetzt nicht mehr: Denn jetzt gibt es Clever Cakes! Mit der ersten fertigen Fondanthülle können Hobbybäcker:innen im Handumdrehen eine schön dekorierte Torte zaubern und ihren Liebsten damit eine Freude bereiten. Füllen, umdrehen, dekorieren – und fertig ist der süße, bunte Tortentraum!

„Mit meinem Startup Clever Cakes folge ich meinen zwei großen Leidenschaften: dem Backen für liebe Menschen und dem Umsetzen von Ideen! Ich hatte schon seit längerer Zeit den Gedanken im Kopf, Torten einfach andersherum anzufangen und dann, als ich eines Abends „Die Höhle der Löwen“ schaute, war das Konzept Clever Cakes geboren! Damit kann jetzt jede:r ganz einfach und superschnell tolle Fondanttorten zaubern. Man benötigt keine Vorkenntnisse, kein zusätzliches Equipment und spart eine Menge Zeit und Nerven!“ Elina Hoffmann Gründerin von Clever Cakes

„Wir stellen die Torte auf den Kopf“ Gründerin Elina Hoffmann liebt es, aufwendige Torten mit dekorativen Fondanthüllen zu kreieren – doch im Familienalltag und mit einem Vollzeitjob bleibt dafür nicht immer die Zeit. Mit Clever Cakes stellt die Hobbybäckerin jetzt die Torte auf den Kopf und fängt einfach „von hinten“ an: mit der fertigen Fondanthülle zum Füllen, Umdrehen und Dekorieren! Dieses clevere Konzept hat in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ überzeugt: Investor Dr. Georg Kofler ging einen Deal mit Elina Hoffmann ein.

„Elina hat während der Pandemie ihr Clever Cakes Konzept entwickelt und ein Unternehmen gegründet – mitten im Familienalltag und mit einem Vollzeitjob. Sie hatte eine Idee, die sie mit Leidenschaft vorangetrieben und umgesetzt hat. Ich ziehe meinen Hut vor ihrem Ehrgeiz und Mut und freue mich, sie in unserem Haus der Unternehmer zu begrüßen!“ Dr. Georg Kofler Aufsichtsratsvorsitzender The Social Chain AG

Farbenfrohe Designs von der Dschungelparty bis zum Einhorn Clever Cakes ist die schnelle und einfache Lösung für beeindruckende Torten auf Geburtstagen, Hochzeiten, Kinderfesten, Fußballfeiern und vielem mehr! Die vorgeformte Fondanthülle kommt schon in der richtigen Tortenform. Dank mitgelieferter Einmal-Backform lässt sich schnell der passende Tortenboden backen – dieser kommt dann samt fondanttauglicher Creme in abwechselnden Schichten in die Fondanthülle. Anschließend einfach im Kühlschrank abkühlen lassen, mit einem Tortenständer umdrehen, die Außenhülle entfernen, mit der Clever Cakes Zuckerdekoration verschönern – und fertig! Mit vielen farbenfrohen Designs bietet Clever Cakes für jeden Anlass das Richtige: von der Dschungelparty über das Herzen-, Fußball-, Sterne- oder Einhorn-Set bis hin zur Dinoparty.

Clever Cakes ist unter www.clevercakes.de aktuell ab 14,90 € – aber auch im Handel – erhältlich.

In drei Schritten zur perfekten Torte:

Füllen nach eigenem Geschmack: Mit einer fondanttauglichen Creme nach Wahl und selbst gebackenem Tortenboden befüllen. Anschließend im Kühlschrank fest werden lassen. Umdrehen: Tortenständer auf die gefüllte Hülle setzen und die Hülle mit dem Tortenständer zusammen umdrehen. Dann die Plastikhülle vorsichtig abziehen. Dekorieren: Die Fondanttorte nach Belieben dekorieren. Bei vielen Clever Cakes Sets ist die essbare Deko direkt mit dabei!

Bild: Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle The Social Chain AG