ONLINEFLORIST ÜBERNIMMT BLOOVERY IN ITALIEN

Colvin, das am schnellsten wachsende Tech-Unternehmen für die Floristikbranche mit Sitz in Barcelona, hat, einen führenden digitalen Blumen- und Pflanzengroßhändler mit Sitz in Mailand, übernommen. Dieses Abkommen ermöglicht es Colvin, seine Präsenz in Italien durch ein Team mit lokaler Erfahrung und Anerkennung zu erweitern.

Nur 5 Jahre nach der Gründung des Unternehmens ist die Colvin-Gruppe führend bei der Umgestaltung der Blumenzucht-Industrie, um eine effizientere, nachhaltigere und abfallfreie Zukunft für die Branche zu schaffen. Colvin baut ein neues digitales Ökosystem auf, das Anbauer, Großhändler, Floristen und Kunden durch Technologie besser miteinander verbindet.

„Wir setzen unsere Wachstumsstrategie Schritt für Schritt fort und nehmen Partner wie Bloovery in die Colvin-Gruppe auf, die uns mit ihrem enormen Wissen und ihrer Erfahrung in diesem Sektor unterstützen. Italien ist unser erster Wachstumsmarkt gleich nach Spanien, und dieses Abkommen wird es uns ermöglichen, den professionellen Sektor der Branche weiter aufzuwerten, nicht nur im Raum Italien, sondern auch in Europa”, sagte Sergi Bastardas, Mitbegründer von Colvin.

„Wir sind sicher, dass der Beitritt von Bloovery zur Colvin-Gruppe unserem B2B-Geschäft auf globaler Ebene einen großen Aufschwung verleihen wird. Wir teilen die disruptive Vision, wie Technologie die Lieferkette in der Branche verbessern kann, und die wichtige Rolle, die Anbauer in diesem Entwicklungsprozess spielen müssen”, sagte Andrés Cester, Mitbegründer von Colvin.

Das 2016 gegründete Unternehmen Bloovery ist der erste digitale Großhändler für Blumen und Pflanzen in Italien. Das Unternehmen wurde gegründet, um den 14 Milliarden Euro schweren europäischen Blumenmarkt mit dem Ziel aufzubrechen, die Art und Weise, wie Blumen und Pflanzen importiert, vertrieben und verkauft werden, zu verändern. Das Gründerteam hat jahrelang in der Blumenbranche gearbeitet und kennt den Markt sehr gut, insbesondere in Italien und den Niederlanden.

„Wir stehen erst am Anfang einer langen und wunderbaren Reise. In der Branche gibt es noch so viel zu erneuern. Gemeinsam mit Colvin sind wir bereit, das erste Blumentech-Unternehmen der Welt zu gründen”, sagte Simone Guzzetti, Mitbegründerin und CEO von Bloovery.

„Wir freuen uns sehr, der Colvin-Familie beizutreten. Durch die Kombination ihrer internationalen Expertise mit der B2B-Erfahrung von Bloovery haben wir die Chance, der Blumenbranche unseren eigenen Stempel aufzudrücken”, so Michele Dondi, Mitbegründer und COO von Bloovery.

In den letzten zwei Jahren haben alle globalen Indikatoren gezeigt, dass B2B-Geschäfte und -Märkte in den kommenden Jahren weiter exponentiell wachsen werden, da diese Plattformen sowohl für die Verbraucher als auch für die Verkäufer beachtliche Vorteile bieten, einschließlich interessanter Möglichkeiten für die Skalierbarkeit und Rentabilität des Geschäfts.

Nach dem Vertragsabschluss wird Bloovery als Teil der Colvin Group integriert, wobei die Gründer das Team vor Ort weiterführen.

Bloovery wurde bei der Transaktion von Giovanni De Caro (Volano Group) für die Finanzberatung, Francesco Torelli und Serena Nasuti (Studio Hilex) für die Rechtsberatung, Vincenzo di Salvo und Riccardo Villani (Studio CCTAL), Antonio Cennamo und Roberto Cardoncello (Studio Cennamo) für die Steuer- und Buchhaltungsberatung unterstützt.

Bird & Bird fungierte als Berater von Colvin bei der Transaktion.

Quelle Froschkönig PR