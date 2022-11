Blue Farm startet Kampagne mit PETA und Gut Aiderbichl

Wir retten gemeinsam Kühe.

Das Wohl der Tiere steht bei Blue Farm an erster Stelle. Daher hat das Startup jetzt anlässlich seiner Auszeichung mit dem PETA Vegan Food Award für den besten Pflanzendrink 2022 die Chance genutzt, gemeinsam mit PETA und den Heimathöfen von Gut Aiderbichl möglichst vielen Kühen eine wohlgehütete Heimat zu bieten. Die Heimathöfe von Gut Aiderbichl geben bedürftigen Haus-, Wild- und Nutztieren ein neues Zuhause. Die Tiere, die auf den Höfen aufgenommen werden, sind oft alters- oder krankheitsbedingt in eine Notsituation geraten, traumatisiert oder wurden vor der Schlachtung gerettet.

Die Kampagne „My M!lkshake Frees All The Cows From The Yard“ läuft im November 2022. Mit der Oat Base Bio übernimmt Blue Farm pro 100 verkaufter Packungen eine Kuh-Patenschaft für ein Jahr. Der Pflanzendrink besteht zu 100% aus kontrolliert ökologisch angebauten, glutenfreiem Hafer und wird ganz einfach mit Zugabe von Wasser hergestellt.

Ein kleiner Schluck mit großer Wirkung. Für unsere Gesundheit und zum Wohl der Tiere.

Die Kampagne im Überblick

# Kuh-Patenschaft auf Gut Aiderbichl

Für alle 100 verkauften Oat base Bio Produkte übernimmt Blue Farm eine einjährige Kuh-Patenschaft auf den Höfen von Gut Aiderbichl.

# Drei starke Partner vereint

Zusammen mit PETA und Gut Aiderbichl möchte Blue Farm die gemeinsame Reichweite nutzen, um möglichst vielen Kühen ein behütetes Zuhause und ein würdevolles Leben zu geben.

# Jeder Schluck zählt

Ziel der Kampagne ist es, bis Ende November aus den Verkäufen der Oat Base Bio 25 Kuh-Patenschaften mit PETA und Gut Aiderbichl abzuschließen.

Bis jetzt wurden bereits Kuh-Patenschaften für 9 Kühe erfolgreich abgeschlossen.

Über Blue Farm

„Big things start small“. Blue Farm wurde 2020 von Philip von Have und Katia Pott in Berlin gegründet mit dem Ziel, die Welt der Pflanzendrinks neu und zeitgemäß zu denken, denn pflanzliche Milch besteht zu 90% aus Wasser, welches unnötig verpackt und transportiert wird. Das geht besser – so hat das Start-up aus Berlin sich zur Mission gemacht, mehr als eine Alternative zur klassischen Milch zu sein und ihre pulverbasierten Pflanzendrinks stets auf Nachhaltigkeit und Nährwerte zu optimieren. „Mit kleinen Schritten oder in unserem Fall Schlücken können wir zusammen eine großen Effekt auf unsere Umwelt haben“, so Mitgründerin Katia. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

