Ein Kommentar von Nick Chatters, Fixed Income Manager bei Aegon AM, zur Entscheidung der Bank of England heute:

Warum also 25 und nicht 50? Die Antwort liegt ganz einfach in den Daten. Die Bank of England sieht die Daten uneinheitlicher als bei der letzten Sitzung, mit einer Schwäche bei den PMI-Umfragen und einer Verfehlung nach unten bei der Inflation, obwohl die Löhne immer noch unangenehm hoch sind.

Die EZB und die US-Notenbank sind datenabhängig geworden, was wahrscheinlich ein Ende ihrer Zinserhöhungszyklen bedeutet. Die Bank of England erklärt, dass es für den weiteren Verlauf der Zinssätze keine Prognosen gibt!

BoE: Keine Prognose für den weiteren Zinsverlauf

Foto von Nick Chatters (Quelle: Aegon AM)

