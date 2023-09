BoE wird der EZB folgen: Hoffnung für britische Hausbesitzer

Das am 21. September bevorstehende MPC Meeting der Bank of England kommentiert Andy Burgess, Fixed Income Investment Specialist, Insight Investment:

Die EZB hat letzte Woche signalisiert, dass sie glaubt, den Höhepunkt der Leitzinsen erreicht zu haben, zumindest in diesem Zyklus. Es wird erwartet, dass die Bank of England dem Beispiel der EZB folgt und die Zinssätze um 0,25 % auf 5,5 % anhebt, was wohl ihre letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus sein könnte.

Die Zinserhöhung wird im Anschluss an die für Mittwoch erwarteten wichtigen britischen Inflationsdaten erfolgen, bei denen angesichts der jüngsten Benzinpreiserhöhungen ein Anstieg der Gesamtinflation erwartet wird. Sollte dieser Anstieg stärker ausfallen als erwartet oder sollte die Kerninflation ebenfalls deutlich anziehen, könnte dies die Zentralbank dazu zwingen, den Spielraum für weitere Anhebungen offen zu halten.

Wie immer werden die folgende Erklärung und die Pressekonferenz Aufschluss über die Absichten der BoE geben. Wenn die Zinserhöhung am Donnerstag, wie von uns erwartet, einen Höchststand markiert, werden die Zinsen wahrscheinlich für einige Zeit auf diesem Niveau bleiben, da die Inflation im Vergleich zum Ziel der Bank of England weiterhin hoch ist.

Dies könnte jedoch zumindest bedeuten, dass auch die Laufzeithypothekenzinsen in Großbritannien ihren Höchststand erreicht haben, was den britischen Hausbesitzern eine gewisse Hoffnung gibt, dass die Laufzeithypothekenzinsen nicht weiter steigen werden.

Foto von Andy Burgess (Quelle: Insight Investment)

