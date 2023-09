Neuer ETP-Emittent in der Schweiz gestartet

CAT Financial Products AG mit erstem Listing eines ETPs an der SIX Swiss Exchange

Fokus auf Privatanleger: Zugang zu neuen Märkten, Strategien und Themen

TCM-Besicherungslösung der SIX

CAT Financial Products (CATFP), einer der führenden Schweizer Anbieter von Anlagelösungen im Bereich Strukturierter Produkte, erweitert seine Kundenbasis mit der Emission eines ETP an der Schweizer Börse. Im März hatte das Unternehmen von der FINMA die Bewilligung als Wertpapierhaus erhalten.

Die Zahl der Anlegerinnen und Anleger, die sich um ihr Vermögen selbst kümmern – so genannte Selbstentscheider – nimmt von Jahr zu Jahr zu. Diese suchen vermehrt nach neuen, einfachen und kostengünstigen Lösungen abseits der traditionellen Angebote. CATFP steigt mit dem neuen Produkt in dieses Segment ein und erschliesst sich mit Privatanlegern eine neue Zielgruppe.

„ETPs spielen in unserer Geschäftsstrategie eine wichtige Rolle. Wir werden uns darauf konzentrieren, durch neue und innovative Anlagelösungen einen Mehrwert zu schaffen. Ziel ist es, Privatanlegern den Zugang zu neuen Märkten, professionellen Strategien und Zukunftsthemen zu ermöglichen und diese handelbar zu machen”, gibt Roman Przibylla, der als Head Public Solutions diesen Unternehmenszweig verantwortet, einen Ausblick.

Die ETPs von CATFP werden mit der innovativen Besicherungslösung Triparty Collateral Management (TCM) von SIX emittiert. Der TCM-Mechanismus von SIX schützt die Sicherheitsinteressen der Anleger, indem er das Ausfallrisiko des Emittenten reduziert. Die verpfändeten Sicherheiten werden bei SIX SIS AG verwahrt und SIX Repo AG ist als Collateral Agent für die tägliche Überwachung der Sicherheiten verantwortlich.

David Schmid, Co-CEO und Head Markets, fügt hinzu: „Das Emittentenrisiko spielt für viele Anleger eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Anlageprodukts. Die TCM-Besicherung minimiert dieses Ausfallrisiko erheblich und bietet zusätzlichen Schutz in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, unsere ETPs mit dieser Art der Besicherung zu emittieren. Als Schweizer Wertpapierhaus ist es unser Anspruch, die höchsten Standards anzuwenden. Damit sind wir nahezu der einzige Anbieter im ETP-Segment.“

Als erstes gelistetes Anlageprodukt wird nun ein ETP auf den Obermatt Swiss Pearls Index lanciert. Dieser ist ein gut diversifiziertes und repräsentatives Abbild von Schweizer Qualitätsaktien, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Der Index wurde von der Amasus Investment AG konzipiert und basiert auf dem Aktienresearch der Obermatt AG. Die Auswahl und Gewichtung der 36 Aktien erfolgt nach festen Regeln. Die Qualität einer Aktie wird durch die 360°-Sicht von Obermatt, einer regelbasierten Aktienanalyse, bestimmt. Zwölfmal im Jahr wird die Strategie anhand der Obermatt 360°-Sicht von Amasus aktualisiert, mindestens einmal im Jahr findet ein Rebalancing statt.

„Obermatt analysiert die Märkte seit über 20 Jahren. Mit dem ersten ETP geben wir Privatanlegern nun die Möglichkeit, in eine Strategie zu investieren, die bisher nur im Rahmen einer Vermögensverwaltung zur Verfügung stand.

Damit verbinden wir auf einfache Art und Weise institutionelle Investoren mit interessierten Selbstentscheidern und geben ihnen dadurch die Möglichkeit, einfach und kostengünstig in deren Strategien zu investieren”, ergänzt Giuliano Glocker, Co-CEO und Head Sales.

Bereits seit 2012 hat sich CATFP als innovativer Anbieter von Anlagelösungen für professionelle Vermögensverwalter, Banken und institutionelle Anleger einen Namen gemacht. Mit dem Erhalt der Bewilligung als Wertpapierhaus durch die FINMA im Jahr 2023 richtet sich das Unternehmen nun auch gezielt an Privatanleger. Diese können den Obermatt Swiss Pearls ETP (Kürzel: OMSP1) ab sofort börsentäglich an der SIX Swiss Exchange handeln. Die Management Fee beträgt 0.98% p.a. Weitere Informationen finden Sie unter amc.catfp.ch.

Neuer ETP-Emittent in der Schweiz gestartet

Foto von Giuliano Glocker, Roman Przybilla und David Schmid (v.l.n.r., Quelle: CAT Financial Products)

